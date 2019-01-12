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На юге Украины первый приход перешел в ПЦУ

Комментариев: 1
Решение о переходе в поместную церковь приход села Тимирязевка принял на собрании 11 января.
В Православную церковь Украины перешли десятки приходов УПЦ МП
В Православную церковь Украины перешли десятки приходов УПЦ МП
lavra.ua

В Николаевской области религиозная община Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) перешла в Православную церковь Украины.

Об этом накануне сообщил священнослужитель кафедрального собора Касперовской иконы Божьей Матери в Николаеве Александр Цыпляк на своей странице в Facebook.

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По его словам, решение о переходе в поместную церковь приход села Тимирязевка принял на собрании 11 января. Настоятелем новой общины ПЦУ будет отец Андрей Борсук.

"Свершилось! Община Тимирязевки – ПЦУ", – написал Цыпляк.

Отметим, что община села Тимирязевка является первой на юге Украины, которая перешла из УПЦ МП в поместную церковь.

Как сообщалось ранее, Томос с новыми подписями путешествует по Украине.

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Теги: церковь, УПЦ МП, священник, Николаевская область, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Kostos    12.01.2019, 11:43
Оценка:  0
Kostos
Сирожа77, а ну, урегулируй там
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