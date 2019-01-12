На юге Украины первый приход перешел в ПЦУ

Решение о переходе в поместную церковь приход села Тимирязевка принял на собрании 11 января.

В Николаевской области религиозная община Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) перешла в Православную церковь Украины.

Об этом накануне сообщил священнослужитель кафедрального собора Касперовской иконы Божьей Матери в Николаеве Александр Цыпляк на своей странице в Facebook.

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По его словам, решение о переходе в поместную церковь приход села Тимирязевка принял на собрании 11 января. Настоятелем новой общины ПЦУ будет отец Андрей Борсук.

"Свершилось! Община Тимирязевки – ПЦУ", – написал Цыпляк.

Отметим, что община села Тимирязевка является первой на юге Украины, которая перешла из УПЦ МП в поместную церковь.

Как сообщалось ранее, Томос с новыми подписями путешествует по Украине.