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Украина купила у Турции ударные беспилотники

Комментариев: 14
Новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня Bayraktar TB2 оснащаются современными высокоточными ракетами.
Документы по передаче беспилотников уже подписаны
Документы по передаче беспилотников уже подписаны
dronnews.ru

Государственная компания Укрспецэкспорт и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для ВСУ ударных беспилотников Bayraktar TB2. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook в субботу, 12 января.

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"Как мы и договаривались с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подписано соглашение о закупке для украинского войска ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2", – написал глава государства.

По словам Порошенко, эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня кроме выскотехнологичных характеристик также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей.

Президент добавил, что нынешнее соглашение является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией и "полностью соответствует стратегическому курсу Украины" в НАТО, к его стандартам и открытому мировому рынку вооружения".

"Продолжаем перевооружать украинскую армию современными образцами, соответствующими стандартам НАТО", – резюмировал Порошенко.

Как сообщалось ранее, в соцсети выложили адреса пленных украинцев в тюрьмах РФ.

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Теги: Украина, армия и вооружение, Турция, ракета, ракеты, Порошенко, БПЛА, беспилотник, ВСУ, Петр Порошенко, дрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (14)
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Boxerogos    12.01.2019, 12:30
Оценка:  0
Boxerogos
Немедленно применить по наступающим супАстатам,аХрессорам и тИррористам!!!
Антибес    12.01.2019, 12:01
Оценка:  -1
Антибес
Это-наступательное вооружение.Применение этих БПЛА чреват последствиями.Но кучу денег,с этой сделки,уже накроили.И это главное!))))))))))
Kostos    12.01.2019, 12:11
Оценка:  0
Kostos
Последствия тут одни - ты можешь пропукать свой диван насквозь
Антибес    12.01.2019, 12:12
Оценка:  -2
Антибес
Шта-шта?)))))))))))
Woodbrother    12.01.2019, 12:12
Оценка:  -2
Woodbrother
Последствия будут обязательно. Не один белый камаз на россию повезет 200х ихтамнетов.
Антибес    12.01.2019, 12:14
Оценка:  -1
Антибес
Бабушка Виолетта,завязывай с"огненной водой"!А то станешь тупой как твой хозяин Педя-хyecoc!))))))))))))
Woodbrother    12.01.2019, 12:18
Оценка:  -1
Woodbrother
Хозяева есть только у холопов россии.
Kostos    12.01.2019, 12:19
Оценка:  -1
Kostos
Пердаторр, я ж те вчера говорил: не пей "пива с АТБ" Видишь, клоун, "виолетта" тебя накрыла.
Антибес    12.01.2019, 12:22
Оценка:  -1
Антибес
Бабуля,ты и есть хронический холоп.Лижешь жoпу алкоголику-хyecocy Педе.Но это ему не поможет.Как и тебе.)))))))))))
МаксимУм    12.01.2019, 11:46
Оценка:  +1
МаксимУм
А применять будем или как с джавелинами, пусть лежат....
dinops    12.01.2019, 12:13
Оценка:  +1
dinops
Где их применять?????
Woodbrother    12.01.2019, 12:18
Оценка:  -2
Woodbrother
Да где попало. Например можно уничтожать рассейские патрульные катера в Азовском море. Главное на БПЛА нанести эмблемы ввс россии , что бы потом косить под ихтамнетов-2
dinops    12.01.2019, 12:21
Оценка:  +1
dinops
Вы за 4 года хоть что то уничтожили, я не считаю тех катеров которые вы России отдали????
Антибес    12.01.2019, 12:24
Оценка:  +1
Антибес
В понятии старушки Виолетты Галутиной(Woodbrother),уничто жать катера-передавать эти катера России.Тактика беспроигрышная!))))))))))))
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