Украинцев предупредили о схождении снега на дороги в Карпатах

Снеголавинная опасность ожидается в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей.

В горных районах Закарпатской области существует угроза схождения снега на дороги на фоне снеголавинной опасности. Об этом сообщила ГСЧС в субботу, 12 января.

"В горных районах центральной и восточной части Закарпатской области существует угроза схождения снега на дороги", - сообщили в ГСЧС.

В целом значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в связи со снегопадами и метелями ожидается 13-14 января в горах Закарпатской области и 14 января в горах Ивано-Франковской и Львовской областей.

Накануне в Украине объявили штормовое предупреждение. Синоптики заявили об осложнении погодных условий в стране, что соответствует первому (желтому) уровню опасности.

Ранее в Мукачево под снегом зацвела сакура. В народе дерево уже прозвали неистовым из-за своего несвоевременного цветения.

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