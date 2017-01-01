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Украинцев предупредили о схождении снега на дороги в Карпатах

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Снеголавинная опасность ожидается в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей.
В горах высокая снеголавинная опасность
В горах высокая снеголавинная опасность
ДСНС

В горных районах Закарпатской области существует угроза схождения снега на дороги на фоне снеголавинной опасности. Об этом сообщила ГСЧС в субботу, 12 января.

"В горных районах центральной и восточной части Закарпатской области существует угроза схождения снега на дороги", - сообщили в ГСЧС.

В целом значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в связи со снегопадами и метелями ожидается 13-14 января в горах Закарпатской области и 14 января в горах Ивано-Франковской и Львовской областей.

Накануне в Украине объявили штормовое предупреждение. Синоптики заявили об осложнении погодных условий в стране, что соответствует первому (желтому) уровню опасности.

Ранее в Мукачево под снегом зацвела сакура. В народе дерево уже прозвали неистовым из-за своего несвоевременного цветения.

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Теги: погода, лавина, Карпаты, непогода, погода в Украине, погода Украина, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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