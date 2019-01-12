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С подозрением на ветрянку в столичной больнице оказались 6 нацгвардейцев

Комментариев: 1
Эпидемиологическая ситуация под контролем, проводится профилактика заболевания среди служащих.
Украинские нацгвардейцы
Украинские нацгвардейцы
kyiv.npu.gov.ua

В Киеве с подозрением на заболевание ветряной оспой в больницу направили 6 военнослужащих Национальной гвардии Украины. 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные врача-эпидемиолога Северного Киевского территориального управления НГУ старшего лейтенанта медицинской службы Леси Куприенко.

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“На сегодняшний день из воинских частей Киевского гарнизона обнаружено и направлено в лечебные учреждения 6 военнослужащих с подозрением на заболевание ветряной оспой“, - заявил Куприенко.

По ее словам, высокий риск инфицирования военнослужащих связан с выполнением служебно-боевых задач, предусматривающих пребывание в местах большого скопления людей, например, во время массовых мероприятий или несения службы общественного порядка.

Как сообщила Куприенко, эпидемиологическая ситуация пока стабильна и контролируема, проводятся профилактические мероприятия с учетом механизма воздушно-капельного пути передачи этой инфекции.

Как сообщалось ранее, статус участника боевых действий имеют 355 тысяч ветеранов АТО. Больше всего носителей статуса УБД среди подчиненных Минобороны, МВД и Нацгвардии. Вместе с тем, 195 человек лишили этого статуса.

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Теги: ветрянка, Нацгвардия, заболевание
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Комментариев (1)
Boxerogos    12.01.2019, 13:52
Оценка:  0
Boxerogos
Говорили же им,ПРЕДОХРАНЯЙТЕСЬ!!!
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