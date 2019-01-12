С подозрением на ветрянку в столичной больнице оказались 6 нацгвардейцев

Эпидемиологическая ситуация под контролем, проводится профилактика заболевания среди служащих.

В Киеве с подозрением на заболевание ветряной оспой в больницу направили 6 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные врача-эпидемиолога Северного Киевского территориального управления НГУ старшего лейтенанта медицинской службы Леси Куприенко.

Читай также: В Украине в новогодние праздники снизилось число преступлений

“На сегодняшний день из воинских частей Киевского гарнизона обнаружено и направлено в лечебные учреждения 6 военнослужащих с подозрением на заболевание ветряной оспой“, - заявил Куприенко.

По ее словам, высокий риск инфицирования военнослужащих связан с выполнением служебно-боевых задач, предусматривающих пребывание в местах большого скопления людей, например, во время массовых мероприятий или несения службы общественного порядка.

Как сообщила Куприенко, эпидемиологическая ситуация пока стабильна и контролируема, проводятся профилактические мероприятия с учетом механизма воздушно-капельного пути передачи этой инфекции.

Как сообщалось ранее, статус участника боевых действий имеют 355 тысяч ветеранов АТО. Больше всего носителей статуса УБД среди подчиненных Минобороны, МВД и Нацгвардии. Вместе с тем, 195 человек лишили этого статуса.