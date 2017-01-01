Шесть нацгвардейцев попали в больницу с подозрением на ветрянку

Высокий риск инфицирования военнослужащих связан с выполнением служебно-боевых задач, предусматривающих пребывание в местах большого скопления людей.

В Киеве с подозрением на заболевание ветряной оспой в больницу направили шесть военнослужащих Нацгвардии. Об этом в субботу, 12 января, сообщает УНН со ссылкой на врач-эпидемиолога Северного Киевского территориального управления НГУ старшего лейтенанта медицинской службы Лесю Куприенко.

"На сегодняшний день из воинских частей Киевского гарнизона обнаружено и направлено в лечебные учреждения шесть военнослужащих с подозрением на заболевание ветряной оспой", – сказала она.

По словам Куприенко, высокий риск инфицирования военнослужащих связан с выполнением служебно-боевых задач, предусматривающих пребывание в местах большого скопления людей, например, во время массовых мероприятий или несения службы общественного порядка.

Как сообщила Куприенко, эпидемиологическая ситуация пока стабильна и контролируема, проводятся профилактические мероприятия с учетом механизма воздушно-капельного пути передачи этой инфекции.

Ранее на Яворовском полигоне во Львовской области заболели корью около 200 военных. Во время вспышки болезни пострадало преимущественно молодое пополнение в ВСУ – курсанты и резервисты.

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