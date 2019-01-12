В Днепре произошла авария с участием снегоуборочной машины

Авария случилась на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого с улицей Михаила Грушевского. Пострадал один человек.

Водитель одного из авто, попавших в аварию, пострадал depositphotos.com

В Днепре на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого с улицей Михаила Грушевского в субботу, 12 января, снегоуборочная машина столкнулась с автомобилями Chevrolet и Mitsubishi. Об этом пишет Информатор.

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Предварительно известно, что Chevrolet и Mitsubishi ехали по проспекту Яворницкого в сторону Баррикадной, когда со стороны улицы Вячеслава Липинского двигалась снегоуборочная машина Ford.

Водители авто утверждают, что коммунальщики выехали на перекресток на свой красный сигнал светофора, из-за чего и произошло столкновение. В то же время водитель спецтехники сообщает, что двигался на зеленый сигнал светофора.

На место аварии вызвали скорую помощь, поскольку водитель Mitsubishi получил травмы.

Как сообщалось ранее, накануне на Сумщине прорвало нефтепровод. В частности, инцидент произошел на территории Чернетчинской ОТГ Ахтырского района Сумской области.