В Днепре произошла авария с участием снегоуборочной машины
В Днепре на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого с улицей Михаила Грушевского в субботу, 12 января, снегоуборочная машина столкнулась с автомобилями Chevrolet и Mitsubishi. Об этом пишет Информатор.
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Предварительно известно, что Chevrolet и Mitsubishi ехали по проспекту Яворницкого в сторону Баррикадной, когда со стороны улицы Вячеслава Липинского двигалась снегоуборочная машина Ford.
Водители авто утверждают, что коммунальщики выехали на перекресток на свой красный сигнал светофора, из-за чего и произошло столкновение. В то же время водитель спецтехники сообщает, что двигался на зеленый сигнал светофора.
На место аварии вызвали скорую помощь, поскольку водитель Mitsubishi получил травмы.
Как сообщалось ранее, накануне на Сумщине прорвало нефтепровод. В частности, инцидент произошел на территории Чернетчинской ОТГ Ахтырского района Сумской области.