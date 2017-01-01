Мужчина забил 5-месячного ребенка до смерти

26-летнего украинца могут лишить свободы на срок до 10 лет.

В Ивано-Франковской области пятимесячная девочка умерла от травм, нанесенных ей 26-летним отчимом.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в области.

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Как отметила мама девочки, медиков вызвали после того, как ребенку утром стало плохо и самочувствие его резко ухудшилось. Врачи пытались спасти младенца, но их усилия были напрасны.

В дальнейшем сотрудники полиции выяснили, что ребенок получил телесные повреждения, ставшие причиной его смерти, еще около 3:00 ночи.

“Местного жителя разозлил плач младшего ребенка его 24-летней сожительницы, которая с этим младенцем и еще одной 3-летней дочерью осенью переехала к нему из Закарпатья. Мужчина подошел к коляске, где лежало дитя, и несколько раз ударил маленькую девочку по голове. По заключению медиков, ребенок погиб от полученных травм головного мозга“, - заявили в полиции.

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Сейчас 26-летний житель Рожнятовского района задержан, решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего.

За причинение смертельных телесных повреждений ребенку подозреваемому грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

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