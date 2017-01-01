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Спасенные моряки вернулись из Турции в Украину

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Украинских моряков встречали родственники, представители МИД и благотворительного фонда.
Украинские моряки вернулись домой
Украинские моряки вернулись домой
depositphotos.com

Семеро украинцев - члены экипажа сухогруза, затонувшего в Черном море неподалеку от побережья Турции, - прибыли из Стамбула в Украину. Об этом в субботу, 12 января, сообщает Укринформ.

В международном аэропорту Одесса моряков встречали родственники, представители МИД и благотворительного фонда.

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Прибывшие моряки Евгений Ильченко, Денис Скачко, Станислав Шевчук, Павел Мельниченко, Олег Геращенко, Евгений Яценко и кок Татьяна Будко пока не комментировали обстоятельств трагедии.

"Пришлось провести около четырех часов в ледяной воде, пока к месту крушения судна прибыли вертолеты турецких спасателей. К тому времени почти половина членов экипажа погибла", - сказал Яценко.

Как сообщалось ранее, в России за решеткой находятся более 80 украинских политзаключенных.

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Теги: МИД Украины, Турция, Одесса, фото, моряки, кораблекрушение, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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