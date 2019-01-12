Гриценко не ответил на вопрос о личной ответственности за состояние армии в начале АТО

Чиновник был министром обороны при трех премьер-министрах.

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко не чувствует своей ответственности за слабое состояние украинской армии на момент начала боевых действий на Востоке нашего государства, передает УНН.

При этом чиновник занимал должность министра обороны при трех премьер-министрах -Тимошенко, Еханурове и Януковиче. Также он в течение пяти лет после этого возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

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“Первое: я был министром обороны при одном Президенте. Конституция составлена так, что не Премьер определяет, кто будет министром обороны, а Президент. Поэтому премьеры менялись, а я оставался на посту министра, это первое. Второе, если вас действительно интересуют параметры боевой подготовки, какими они были на момент, когда я взял ответственность за армию, и когда наша команда оставила Минобороны - это рост в два-три раза. Точка“, - заявил Гриценко.

Как сообщалось ранее, партия Гриценко выдвинула его кандидатом в президенты.