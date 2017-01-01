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В Николаевской области сняли ограничения на движение транспорта

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В Кировоградской области ограничение сняли еще до полуночи 11 января.
Проезд по дорогам области обеспечен
Проезд по дорогам области обеспечен
facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

В Николаевской области в субботу, 12 января, сняли ограничение движения для тяжеловесных и маршрутных транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора.

"В связи с проведением снегоочистительных работ, с 14:00 12 января сняты ограничения движения на дороге М-13 Кропивницкий - Платоново, км 76 + 432 - км 157 + 067 от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью", - отметили в пресс-службе.

На других дорогах государственного значения проезд также обеспечен.

В то же время в Кировогорадской области ограничения на движение транспорта во всех направлениях были сняты еще до полуночи 11 января.

Напомним, вечером 11 января в Кировоградской и Николаевской областях из-за сильного снега и гололедицы ограничили движение транспорта.

Как сообщалось, в Украине на выходных, 12 и 13 января, пройдет снег, также ожидается потепление.

 

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Теги: снегопады, грузовик, Николаевская область, снегопад, фура, непогода, общественный транспорт, Укравтодор, ограничение движения
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Источник: korrespondent.net

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