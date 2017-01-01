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Летевший в Запорожье самолет вынужденно приземлился в Борисполе

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Из аэропорта пассажиров доставили в Запорожье автобусом.
Самолет Bravo Airways совершил вынужденную посадку
Самолет Bravo Airways совершил вынужденную посадку
facebook.com/bravoairways.kiev.ua

Самолет украинской чартерной авиакомпании Bravo Airways, выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх (Египет) - Запорожье, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Борисполь. Об этом в субботу, 12 января, пишет УНИАН со ссылкой на пресс-службу аэропорта Борисполь.

Инцидент произошел в пятницу, 11 января.

"Самолет, направлявшийся в Запорожье, совершил вынужденную посадку в аэропорту Борисполь из-за плохих метеусловий в аэропорту Запорожья", - отметили в пресс-службе.

Из аэропорта пассажиров доставили в Запорожье автобусом.

Ранее в столичном аэропорту Борисполь жестко приземлился самолет Белавиа. Позже авиакомпания прокомментировала инцидент.

 

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Теги: Запорожье, самолет, авиаперелет, пассажиры, экстренная посадка, непогода, авиакомпании, аэропорт Борисполь, Авиарейсы
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Источник: korrespondent.net

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