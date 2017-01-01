Летевший в Запорожье самолет вынужденно приземлился в Борисполе

Из аэропорта пассажиров доставили в Запорожье автобусом.

Самолет украинской чартерной авиакомпании Bravo Airways, выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх (Египет) - Запорожье, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Борисполь. Об этом в субботу, 12 января, пишет УНИАН со ссылкой на пресс-службу аэропорта Борисполь.

Инцидент произошел в пятницу, 11 января.

"Самолет, направлявшийся в Запорожье, совершил вынужденную посадку в аэропорту Борисполь из-за плохих метеусловий в аэропорту Запорожья", - отметили в пресс-службе.

Из аэропорта пассажиров доставили в Запорожье автобусом.

Ранее в столичном аэропорту Борисполь жестко приземлился самолет Белавиа. Позже авиакомпания прокомментировала инцидент.

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