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Супрун разъяснила, что означает "согласие на секс"

Комментариев: 23
И. о. министра здравоохранения отметила, что вокруг изменений в Уголовный кодекс Украины буквально за один день возникло много мифов.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун разъяснила, что означает согласие на секс, а также пояснила действие новых поправок в Уголовном кодексе относительно насилия и изнасилования. Об этом в субботу, 12 января, Супрун сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Супрун, странно, что простое понятие "согласие на секс" вызвало опасения о массовых надуманных обвинениях в насилии. Также вокруг изменений в УК буквально за один день возникло много мифов.

"Бурные дискуссии в соцсетях и панические заголовки в некоторых СМИ продемонстрировали, на первый взгляд простые истины, которые вызывают очень много вопросов в обществе. Хуже всего, что подобные недоразумения между партнерами и могут приводить к ужасным последствиям, в частности насилия в семье", - пишет и.о. министра здравоохранения.

В связи с этим Супрун предлагает разобраться - что означает согласие на секс и почему важно расширение понятий "сексуальное насилие" и "изнасилование".

"Отныне сексуальным насилием будет также совершение любых насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего. Ранее же закон определял сексуальное насилие как принуждение к половому сношению силой или шантажом, или же, если лицо было в беспомощном состоянии", - пишет чиновница.

По ее словам, теперь насильники будут виноваты в том, что они не получили не только однозначного конкретного согласия на секс, но и на любые унизительные действия в отношении жертвы.

"О важности согласия на секс - уже классическим есть пример с чаем в известном видео, которое перевели на украинский язык центр Женские перспективы. Вы же не подумаете заставить пить чай человека, который его не хочет?" - резюмировала Супрун.

Напомним, 11 января у Украине вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, которые призваны урегулировать вопрос сексуального согласия. В Сети бурно отреагировали на это нововведение, назвав изменения "Законом о сексе" и придумывая собственные развития событий.

 

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Теги: секс, Минздрав, МОЗ, Супрун, изнасилование, изнасилования, уголовный кодекс
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (24)
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СеняХороший    12.01.2019, 20:12
Оценка:  -1
СеняХороший
это так банда попрошенки готовится к местам не столь отдаленным.
толян04    12.01.2019, 19:58
Оценка:  0
толян04
Супрун согласие на это, от нормального мужика не получить даже после 5 бутылки водки)))
Фарабунда_Марти    12.01.2019, 20:01
Оценка:  -1
Фарабунда_Марти
А я бы вдул! Когда ещё удастся вдуть министру? И Меркель бы дул тоже!
Если они конечно дадут согласие!
толян04    12.01.2019, 20:02
Оценка:  -1
толян04
вы батенька извращенец!))
Фарабунда_Марти    12.01.2019, 20:04
Оценка:  -1
Фарабунда_Марти
Я вообще большой затейник! Иногда я представляюсь себе бабуином. Альфа-бабуином. Причём, растревоженным! И я хочу затащить женщину на дерево и там, на дереве, овладеть ею.
Теперь уже с согласия!
Фарабунда_Марти    12.01.2019, 19:56
Оценка:  -1
Фарабунда_Марти
В этом новом свете европейского просвещения, срочно необходим закон о маструбации. И чтобы лицо, на образ которого маструбируют, было заблаговременно уведомлено об этом и было добровольно согласно на это. Это обязательно!
Himik    12.01.2019, 19:59
Оценка:  0
Himik
Нужно придать правой руке статус юрлица.
Фарабунда_Марти    12.01.2019, 20:02
Оценка:  -1
Фарабунда_Марти
Я правильно понимаю, что Вы маструбируете именно правой рукой?
толян04    12.01.2019, 20:06
Оценка:  -1
толян04
в статье ниже я уже писал,выход один,РЕЗИНОАЯ ЗИНА!! она ни когда не подаст на вас в суд за изнасилование.
толян04    12.01.2019, 20:07
Оценка:  -1
толян04
ЗЕЗИНОВАЯ*
Himik    12.01.2019, 20:14
Оценка:  0
Himik
1. Левую руку оставить для изнасилований.
2. Еще вопрос, каков статус резиновой женщины, страпона или вибратора
Я жеговорил, юристы в этом деле своего не упустят.
Himik    12.01.2019, 19:51
Оценка:  -1
Himik
Как ни крути, как ни верти, а юристы ищут в сексе материальную выгоду )))
Boxerogos    12.01.2019, 19:46
Оценка:  +1
Boxerogos
Самой Супрун секс не грозит.Она как терепила свои нафталиновые междуножные причиндалы на портреты Гитлера,Бандеры,Шухевича и прочих маньяков,так и продолжит это делать,пока не сконает в бозе.
Himik    12.01.2019, 19:49
Оценка:  -2
Himik
Вы предлагаете ей обратить внимание на Сталина с Лениным, или прямо на Путина?
Фарабунда_Марти    12.01.2019, 19:52
Оценка:  +1
Фарабунда_Марти
Кстати, да! Возможно, что их живительные образы вдохнут или даже вдуют жизнь в её печальное тело!
толян04    12.01.2019, 20:01
Оценка:  -1
толян04
секс с Супрун это по любому изнасилование со стороны Супрун)))
weightless    12.01.2019, 19:51
Оценка:  -2
weightless
Судя по тесту закона, согласие требуется от того, в кого проникают)
При этом не оговаривается пол объекта проникновения)
Теперь вы можете отказать пацанам, если, конечно, против)
Himik    12.01.2019, 19:56
Оценка:  -1
Himik
Ага, если вы кассир, то откажитесь выполнять требования грабителя.
weightless    12.01.2019, 20:00
Оценка:  0
weightless
Вы так страшно интерпретировали ситуацию)
Неужели, Вас кто-то так агрессивно домогается,
как грабитель кассира?
Фарабунда_Марти    12.01.2019, 19:35
Оценка:  +2
Фарабунда_Марти
А способ проникновения в Согласии надо указывать? Что делать, если проникновение началось одним способом, а завершается другим?
Грибус    12.01.2019, 19:32
Оценка:  -3
Грибус
Сэкс меня интересовал лишь в период познания жизни. Детей я не планирую заводить, по этому сэкс для меня выглядит рискованным занятием. К сожалению иногда приходится сталкиваться с вульгарным или вызывающим поведением противоположного пола. Надеюсь закон пойдет на пользу. Слава Сатане!
Himik    12.01.2019, 19:29
Оценка:  -2
Himik
Означает ли согласие на секс заключение публичного договора сторонами? Вообще, где дано определение понятия "секс"
Грибус    12.01.2019, 19:33
Оценка:  +1
Грибус
Для нормальных людей не нужны законы, они и так все понимают. К сожалению есть люди, которые еще не воспитаны, особенно в "запрещенной! теме.
Himik    12.01.2019, 19:46
Оценка:  +1
Himik
Юристы - это не "нормальные люди"
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