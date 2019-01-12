Работницы шахты в Донецкой области прекратили голодовку

Работницы шахты прекратили голодовку на десятый день - им выплатили часть зарплаты.

В Донецкой области акция протеста на ГП Селидовуголь приостановлена, голодовка работницами предприятия прекращена. Об этом в пятницу, 11 января, сообщил в соцсети Facebook представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

По его словам, на рабочем собрании участники протеста ГП Селидовуголь приняли решение приостановить протест и прекратить голодовку в связи с тем, что 11 января двумя траншами погасили задолженность за сентябрь и 50% за октябрь, то есть, "им выделили 1,5 месячного Фонда заработной платы работникам непромышленной группы и инженерно-техническим сотрудникам предприятия".

Также Лисянский сообщил, что председатель Донецкой ОГА Александр Куць пообещал, что на следующей неделе будет погашена задолженность еще в объеме 27 млн грн, а это 35% от месячного Фонда заработной платы предприятия ГП Селидовуголь.

"Остается долг по заработной плате перед работниками ГП Селидовуголь 50% за октябрь, ноябрь и декабрь", - пишет представитель омбудсмена.

Напомним, протесты работников шахты начались с 2 января.

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