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В Житомирской области случилось масштабное ДТП

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Авария случилась на трассе Киев-Чоп. Пострадали три человека.

Девять автомобилей столкнулись на трассе Киев-Чоп вблизи Коростышева в Житомирской области. Фуру и восемь легковых авто закрутило на скользкой дороге. Об этом говорится в сюжете ТСН, опубликованном в субботу, 12 января.

Из-за аварии дорогу международного значения перекрывали почти на три часа.

Обошлось без жертв. Трое человек травмировались, но от госпитализации отказались.

Известно, что в результате аварии несколько автомобилей фактически превратились в металлолом.

Ранее под Киевом столкнулись как минимум четыре автомобиля, погиб один человек.

Также сообщалось, что в Киеве произошла масштабная авария из-за приступа эпилепсии у водителя Mercedes.

 

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Теги: ДТП, видео, авария, грузовик, фура, Житомирская область, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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