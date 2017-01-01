Сутки в ООС: три обстрела, потерь нет

По позициям Объединенных сил за минувшие сутки в районе поселка Новотошковское открывали огонь из БМП-1.

Сепаратисты за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе – жертв и раненых среди военнослужащих Объединенных сил нет. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба операции ООС в воскресенье, 13 января.

Читай также: День на Донбассе: два обстрела, потерь нет Согласно сообщению, противник открывал огонь из БМП-1 по позициям Объединенных сил в районе поселка Новотошковское, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Свободный и из гранатометов и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка на Донецком направлении. Согласно сообщению, противник открывал огонь из БМП-1 по позициям Объединенных сил в районе поселка Новотошковское, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Свободный и из гранатометов и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка на Донецком направлении.

"Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре штаба ООС.

Напомним, за сутки 11 января сепаратисты семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, двое военнослужащих получили ранения.