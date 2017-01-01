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Сутки в ООС: три обстрела, потерь нет

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По позициям Объединенных сил за минувшие сутки в районе поселка Новотошковское открывали огонь из БМП-1.
Никто из украинских военных не пострадал
Никто из украинских военных не пострадал
Минобороны

Сепаратисты за минувшие сутки трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе – жертв и раненых среди военнослужащих Объединенных сил нет. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба операции ООС в воскресенье, 13 января.

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Согласно сообщению, противник открывал огонь из БМП-1 по позициям Объединенных сил в районе поселка Новотошковское, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Свободный и из гранатометов и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка на Донецком направлении.

"Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре штаба ООС.

Напомним, за сутки 11 января сепаратисты семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, двое военнослужащих получили ранения.

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Теги: донбасс, военные, обстрел, сепаратисты, ВСУ, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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