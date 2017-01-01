В Одессе возле дельфинария рухнул кран, есть погибший

Несчастный случай произошел во время строительных работ.

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На строительной площадке вблизи дельфинария в Одессе в результате падения строительного крана погиб рабочий. Об этом сообщает сайт Национальной полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке рухнул ж/д мост: Сепаратисты заявляют о подрыве.