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К горящему химзаводу в Калуше не пускают людей

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На заводе происходит факельное горение пирогаза. Запрещено тушить, осуществляется охлаждение соседних зданий.
На химзаводе в Калуше произошел масштабный пожар
На химзаводе в Калуше произошел масштабный пожар
Владимир Микитин/Facebook

На химическом заводе Карпатнефтехим в Калуше Ивано-Франковской области, где происходит факельное горение пирогаза, охрану общественного порядка обеспечивают полицейские. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

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"На месте задействованы 50 полицейских под руководством начальника ГУНП в Ивано-Франковской области Владимира Голубоша. Привлечены руководители районного отдела, следователи и группы реагирования патрульной полиции. Они обеспечивают охрану общественного порядка и не допускают приближение людей и транспорта к месту происшествия",- говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на заводе происходит факельное горение пирогаза. Запрещено тушить, осуществляется охлаждение соседних зданий.

Ранее в Одессе горел завод железобетонных конструкций.

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Теги: Ивано-Франковск, завод, полиция, пожар, химический завод, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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