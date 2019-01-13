Скорую не пускали несколько часов: Подробности гибели строителя в Одессе

Стройка на пляже Ланжерон пикетировалась одесситами.

Активисты утверждают, что стройка возле дельфинария в Одессе незаконна и там нарушали правила техники безопасности.

Читай также: Пожар в лагере Одессы: в ГСЧС рассказали о возможной причине

“Около двух часов дня в субботу 12 января на незаконной стройке у дельфинария падает стрела авто-крана и задевает человека. После этого события развиваются по какому-то сценарию дурного фильма. Государственная скорая помощь получает отказ от охраны попасть внутрь стройки и уезжает. Возможно человек в тот момент еще был жив, но стремление дельфиноводов замять это и порешать превысило все мыслимые пределы, скорая уезжает.

И только к 22 часам к стройке подтягиваются активисты, представители гражданских организаций и партийных сил, возмущенные попыткой замять преступление. Происходят стычки с титушками - охранной фирмой “Зевс“... Охранники из этой фирмы применяют огнестрельное оружие, но полиция не находит оснований для пресечения их незаконных действий.

Лишь к 22:40 за забор попадают врачи скорой помощи, которые смогли засвидетельствовать смерть человека. ... не удалось замять все втихую и ночью тихо вывезти труп, подкупить родственников, сделать нужную экспертизу“, - пишет активист Алексей Костржицкий в Фейсбук.

Еще один активист Владислав Балинский уточнил, что автокран рухнул в котлован около 15.00.

Читай также: В Киеве в шахте лифта обнаружили тело мужчины

“Опрокидывание техники происходило достаточно медленно на протяжении минимум 10 сек. Двое разнорабочих находились в котловане под стрелой работающего автокрана (вероятно выполняли такелажные работы). Одному человеку от падающей стрелы удалось отклонится. Второй, (уроженец с.Евгеновка Тарутинського р-на) убегал по узкому коридору захламленного строительным мусором котлована и упал зацепившись ногой за торчащую арматуру. Стрела при падении самым краем, ударила человека по спине на уровне лопаток“, - пишет Балинский.

Также находившиеся на площадке рабочие утверждают, что крановщик отказывался работать в таких условиях, но его “заставили“. После один из рабочих позвонил активистам и сообщил, что “скорую“ не пускают, полиция ничего не делает и факт гибели человека хотят замять.

“Примерно в 21.00 я уже был на объекте и очень удивился, что присутствующие три сотрудника полиции так и не смогли ответить на вопрос, кто и когда констатировал смерть человека, что делают посторонние на месте предполагаемого преступления и какие следственные действия ими проводились... После 22.00 полиция наконец вызвала государственную скорую помощь, которая по факту констатировала смерть человека, чье тело пролежало минимум восемь часов на морозе“, - добавляет Балинский.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе возле дельфинария рухнул кран, есть погибший.