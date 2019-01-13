Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Епифаний встретился с семьями заключенных в РФ украинцев

Комментариев: 2
Во время ужина участники встречи из разных религиозных организаций и конфессий совместно помолились за освобождение украинцев.
Это была неформальная встреча за праздничным столом
Это была неформальная встреча за праздничным столом
Радио Свобода

Глава Православной церкви, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний встретился с семьями украинских заключенных РФ. Как сообщает Радио Свобода, кроме родственников украинцев к разговору с главой ПЦУ присоединились представители посольств США и стран Евросоюза.

Читай также: Украина отказалась выдать РФ бойца Правого сектора

"Это была неформальная встреча за праздничным столом в помещении Духовной академии, расположенном на территории Михайловского монастыря в Киеве", - пишет издание.

Митрополит Епифаний сказал, что представители многих религиозных конфессий и организаций через Украинский совет церквей обращаются к международному сообществу с просьбой поспособствовать освобождению украинцев, заключенных Россией.

Во время ужина участники встречи из разных религиозных организаций и конфессий совместно помолились за освобождение украинцев.

Напомним, более 60 семей политзаключенных получили по 100 тысяч гривен государственной помощи.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, украинцы, родственники, встреча, политзаключенные, митрополит Епифаний
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
    13.01.2019, 11:24
Оценка:  0
Да вернутся они домой , хватит сопли размазывать ....
Отдохнут на киче до лета , Русское радио послушают , а потом их поменяют на россиян ...
Хотя что им торопиться , всё равно их как только появятся НА нэньке снова закроют как врагов и предателей ... )))
Аделька    13.01.2019, 11:02
Оценка:  0
Аделька
"Это была неформальная встреча за праздничным столом в помещении..." Моряки в тюрьме,а эти праздниками занимаются.Лучше бы вы хотя бы попытались ребят освободить.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь