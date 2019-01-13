Епифаний встретился с семьями заключенных в РФ украинцев

Во время ужина участники встречи из разных религиозных организаций и конфессий совместно помолились за освобождение украинцев.

Это была неформальная встреча за праздничным столом Радио Свобода

Глава Православной церкви, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний встретился с семьями украинских заключенных РФ. Как сообщает Радио Свобода, кроме родственников украинцев к разговору с главой ПЦУ присоединились представители посольств США и стран Евросоюза.

Читай также: Украина отказалась выдать РФ бойца Правого сектора "Это была неформальная встреча за праздничным столом в помещении Духовной академии, расположенном на территории Михайловского монастыря в Киеве", - пишет издание. "Это была неформальная встреча за праздничным столом в помещении Духовной академии, расположенном на территории Михайловского монастыря в Киеве", - пишет издание.

Митрополит Епифаний сказал, что представители многих религиозных конфессий и организаций через Украинский совет церквей обращаются к международному сообществу с просьбой поспособствовать освобождению украинцев, заключенных Россией.

Во время ужина участники встречи из разных религиозных организаций и конфессий совместно помолились за освобождение украинцев.

Напомним, более 60 семей политзаключенных получили по 100 тысяч гривен государственной помощи.