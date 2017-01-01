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Спасатели предупредили о сходе лавин в Карпатах

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В горных районах центральной и восточной части Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.
В Карпатах прогнозируют сход лавин
В Карпатах прогнозируют сход лавин
facebook.com/lavyny.official

Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей в воскресенье и понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сегодня, 13 января.

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"По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями 13-14 января в горах Закарпатской области и 14 января в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в горных районах центральной и восточной части Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Ранее в Карпатах заблудились пятеро туристов. Двух из них нашли в ночь на 7 января, еще одного – около 12.00, он был мертв. 7 января в 13.30 на связь вышел еще один турист. Самого последнего спасли четыре дня спустя.

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Теги: погода, снегопады, лавина, горы, Карпаты, прогноз погоды, непогода, погода в Украине, погода Украина
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Источник: korrespondent.net

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