Спасатели предупредили о сходе лавин в Карпатах

В горных районах центральной и восточной части Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей в воскресенье и понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сегодня, 13 января.

Читай также: В Николаевской области сняли ограничения на движение транспорта "По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями 13-14 января в горах Закарпатской области и 14 января в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении. "По данным Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями 13-14 января в горах Закарпатской области и 14 января в горах Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в горных районах центральной и восточной части Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Ранее в Карпатах заблудились пятеро туристов. Двух из них нашли в ночь на 7 января, еще одного – около 12.00, он был мертв. 7 января в 13.30 на связь вышел еще один турист. Самого последнего спасли четыре дня спустя.