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Томос привезли в Винницу

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Кроме Порошенко на литургии также присутствовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Порошенко привез Томос в Винницу
Порошенко привез Томос в Винницу
Администрация президента Украины

Президент Петр Порошенко прибыл в Винницу на литургию по случаю получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Как сообщил Порошенко в Twitter в воскресенье, 13 января, также в город привезли сам Томос

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“Сегодня в Виннице вместе с верующими помолились в Спасо-Преображенском соборе за единство Украинской церкви, мир и благополучие. Томос об автокефалии сегодня в Виннице, и каждый сможет увидеть этот исторический документ, который стал символом и выражением нашей духовной независимости“, - написал Порошенко.

Кроме Порошенко на литургии также присутствовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Напомним, 10 января Томос побывал в Ровно.

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Теги: церковь, Винница, храм, Порошенко, Владимир Гройсман, томос, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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