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Укравтодор: Проезд обеспечен по всем трассам

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Кроме того во всех областях выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега.
Синоптики прогнозируют, что сегодня в Киеве местами выпадет небольшой снег, а дороги укроет гололедица
Синоптики прогнозируют, что сегодня в Киеве местами выпадет небольшой снег, а дороги укроет гололедица
Укравтодор

В Украине проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора в воскресенье, 13 января.

По данным компании, состояние покрытия на дорогах государственного значения в областях, где идет снег, местами заснеженное. В Донецкой области местами снежные переметы, в Закарпатье - гололедица, в остальных областях местами мокрое состояние покрытия дорог.

Кроме того во всех областях выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется обработка противогололедными материалами.

В то же время синоптики прогнозируют, что сегодня в Киеве местами выпадет небольшой снег, а дороги укроет гололедица. "В Киеве 13 января местами небольшой снег, на дорогах гололедица", - сообщили в КГГА, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Киевлян призвали быть осторожными, передвигаясь по городу.

Напомним, спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей в воскресенье и понедельник.

 

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Теги: погода, зима, дороги, проезд, прогноз погоды, непогода, погода в Украине, Укравтодор, погода Украина, Погода в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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