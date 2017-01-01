Укравтодор: Проезд обеспечен по всем трассам

Кроме того во всех областях выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега.

Синоптики прогнозируют, что сегодня в Киеве местами выпадет небольшой снег, а дороги укроет гололедица Укравтодор

В Украине проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора в воскресенье, 13 января.

По данным компании, состояние покрытия на дорогах государственного значения в областях, где идет снег, местами заснеженное. В Донецкой области местами снежные переметы, в Закарпатье - гололедица, в остальных областях местами мокрое состояние покрытия дорог.

Кроме того во всех областях выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется обработка противогололедными материалами.

В то же время синоптики прогнозируют, что сегодня в Киеве местами выпадет небольшой снег, а дороги укроет гололедица. "В Киеве 13 января местами небольшой снег, на дорогах гололедица", - сообщили в КГГА, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Киевлян призвали быть осторожными, передвигаясь по городу.

Напомним, спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей в воскресенье и понедельник.

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