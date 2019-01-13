Торецк вторые сутки без воды

Для обеспечения горожан питьевой водой организован подвоз цистерн с водой в разные микрорайоны Торецка.

Из-за повреждения водопровода Горловка-Торецк была приостановлена с 8.00 субботы, 12 января подача воды на город Торецк Донецкой области. Как сообщает пресс-служба Торецкой городской военно-гражданской администрации, место прорыва обнаружено и изучается ремонтной бригадой.

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Для обеспечения горожан питьевой водой организован подвоз цистерн с водой в разные микрорайоны Торецка. Людей просят брать не более 40 л за один раз.

"Также не нужно сливать воду из централизованных систем отопления многоэтажек, иначе такие дома будут отключены от отопления", – добавили в ведомстве.

Напомним, в декабре в Торецке объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня из-за отсутствия централизованного водоснабжения.