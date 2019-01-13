Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Торецк вторые сутки без воды

Комментариев: 0
Для обеспечения горожан питьевой водой организован подвоз цистерн с водой в разные микрорайоны Торецка.
Торецк вторые сутки без воды
Громадське

Из-за повреждения водопровода Горловка-Торецк была приостановлена с 8.00 субботы, 12 января подача воды на город Торецк Донецкой области. Как сообщает пресс-служба Торецкой городской военно-гражданской администрации, место прорыва обнаружено и изучается ремонтной бригадой.

Читай также: В Краматорске сократили подачу воды из-за долгов

Для обеспечения горожан питьевой водой организован подвоз цистерн с водой в разные микрорайоны Торецка. Людей просят брать не более 40 л за один раз.

"Также не нужно сливать воду из централизованных систем отопления многоэтажек, иначе такие дома будут отключены от отопления", – добавили в ведомстве.

Напомним, в декабре в Торецке объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня из-за отсутствия централизованного водоснабжения.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вода, водоснабжение, водоснабжение в Донецкой области, Торецк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
sun2014    13.01.2019, 14:43
Оценка:  0
sun2014
вы же расстреляли бригаду "Водоканала", а теперь воды нет
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь