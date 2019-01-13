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Под Харьковом отец выбросил из окна маленького сына

Комментариев: 6
Пьяный мужчина спустил пятилетнего мальчика с четвертого этажа жилого дома. Ребенок чудом выжил, но получил серьезную травму головы.
Полиция задержала отца ребенка
Полиция задержала отца ребенка
facebook.com/pol.kyivregion

Полиция задержала 40-летнего жителя Чугуева Харьковсковской области, который ночью 13 января выбросил из окна четвертого этажа своего пятилетнего сына. Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

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Мужчина свою вину не отрицает. Установлено, что накануне он употреблял алкоголь. 

Мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

"Что касается отца, то он плачет. По его словам: "Лег спать с сыном на одной кровати, ночью проснулся от кошмарного сна, и, не понимая, вибросил ребенка в окно", - написал Аброськин.

В полиции отмечают, что семья характеризуется положительно, на учете не состоит. Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Отцу ребенка объявлено о подозрении.

Напомним, в Киеве пьяный работник СТО угнал машину и устроил "гонки" с полицией.

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Теги: Харьковская область, ребенок, полиция, насилие, отец, Национальная полиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Колишній-східняк    13.01.2019, 15:28
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Кто бы этого папашу, трезвым только, с какого-нибудь небоскрёба вниз головой спустил...
Boxerogos    13.01.2019, 15:18
Оценка:  -4
Boxerogos
Все симптомы говорят что этот"отец",недавно вернувшийся из срАТО/ОтсОС"герои".Прив ыкли,выблядки,там с непокорённым населением Донбасса подобное делать.А вернувшись,получив бабло от своего синего кормильца Педи,продолжили свои бесчинства уже в Украине...
Колишній-східняк    13.01.2019, 15:27
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Тебе и без АТО в голову достало.
Boxerogos    13.01.2019, 15:34
Оценка:  -4
Boxerogos
Бот,а если выяснится что он всё-таки"герой",ты готов сожрать собственную методичку потрохобота?)))))))))
Колишній-східняк    13.01.2019, 15:35
Оценка:  +1
Колишній-східняк
А если нет?
Boxerogos    13.01.2019, 15:51
Оценка:  -1
Boxerogos
Бот,а ты в курсе,что нынче СМИ стараются не упоминать о боевом прошлом подобных"героев"?Чт обы не будоражить и без того взбудораженное общество.Слишком много преступлений совершили"герои",ве рнувшись с гражданской войны.
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