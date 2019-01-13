Под Харьковом отец выбросил из окна маленького сына

Пьяный мужчина спустил пятилетнего мальчика с четвертого этажа жилого дома. Ребенок чудом выжил, но получил серьезную травму головы.

Полиция задержала 40-летнего жителя Чугуева Харьковсковской области, который ночью 13 января выбросил из окна четвертого этажа своего пятилетнего сына. Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Читай также: Во Львове задержан директор фирмы при попытке дать взятку полиции

Мужчина свою вину не отрицает. Установлено, что накануне он употреблял алкоголь.

Мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

"Что касается отца, то он плачет. По его словам: "Лег спать с сыном на одной кровати, ночью проснулся от кошмарного сна, и, не понимая, вибросил ребенка в окно", - написал Аброськин.

В полиции отмечают, что семья характеризуется положительно, на учете не состоит. Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Отцу ребенка объявлено о подозрении.

Напомним, в Киеве пьяный работник СТО угнал машину и устроил "гонки" с полицией.