За год на Донбассе из-за мин погибли 25 бойцов

В прошлом году в ОРДЛО и в серой зоне произошло 65 подрывов военнослужащих на минах и взрывоопасных остатках войны.

В прошлом году на Донбассе произошло 65 подрывов военнослужащих на минах и взрывоопасных остатках войны, в результате чего 25 военных погибли. Об этом сообщили в Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины в ответ на запрос агентства УНН.

"В течение 2018 года случаев подрывов военнослужащих на минах и взрывоопасных остатках войны в отдельных районах Донецкой и Луганской областей временно неподконтрольных правительству Украины и в серой зоне было зафиксировано 65, в результате которых погибло 25 военнослужащих", - сообщили в управлении.

Кроме того ранения получили 84 человека, среди которых были также саперы.

Ранее в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщали, что на Донбассе с момента начала боевых действий в результате разрыва мин погибли более 350 мирных жителей.

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