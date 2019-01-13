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За год на Донбассе из-за мин погибли 25 бойцов

Комментариев: 1
В прошлом году в ОРДЛО и в серой зоне произошло 65 подрывов военнослужащих на минах и взрывоопасных остатках войны.
На Донбассе нужно разминировать тысячи квадратных километров территорий
На Донбассе нужно разминировать тысячи квадратных километров территорий
Вадим Черныш / Twitter

В прошлом году на Донбассе произошло 65 подрывов военнослужащих на минах и взрывоопасных остатках войны, в результате чего 25 военных погибли. Об этом сообщили в Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины в ответ на запрос агентства УНН.

"В течение 2018 года случаев подрывов военнослужащих на минах и взрывоопасных остатках войны в отдельных районах Донецкой и Луганской областей временно неподконтрольных правительству Украины и в серой зоне было зафиксировано 65, в результате которых погибло 25 военнослужащих", - сообщили в управлении.

Кроме того ранения получили 84 человека, среди которых были также саперы.

Ранее в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщали, что на Донбассе с момента начала боевых действий в результате разрыва мин погибли более 350 мирных жителей.

 

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Теги: мины, взрыв, жертвы, донбасс, военные, мина, ВСУ, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    13.01.2019, 15:43
Оценка:  +1
Boxerogos
Так ведь наёмникам же за это и платят чтобы они дохли за своего нетрезвеющего кормильца Педю,который бы потом пиарился на их гибели,а его придворные СМИ кукарекали бы что эти"герои",погибли защищая Украину...На эту туфту уже даже дети не ведутся.))))))))))))
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