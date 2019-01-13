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Порошенко рассказал об отношении к прихожанам УПЦ МП

Комментариев: 7
Президент отметил, что насильно в новую автокефальную Православную церковь Украины никто никого тянуть не будет - ни власть, ни священники.
Порошенко в Виннице
Порошенко в Виннице
Адміністрація президента
 
Президент Петр Порошенко обещает защищать выбор тех, кто решит ходить в православную церковь, подчиненную Российской Федерации.
 
"Если хочет кто-то сохранить евхристийное единство с русской церковью - это его выбор. Если он себе сможет объяснить, почему он ходит в московскую церковь, когда Москва убивает украинцев - нет проблем. Я как президент и гарант Конституции буду защищать их выбор", - сказал президент, воскресенье, 13 января, в Преображенском соборе Винницы.
 
 
Порошенко подчеркнул, что "за уши в новую церковь никто никого тянуть не будет - ни власть, ни священники".
 
При этом он добавил, что так же будет защищать выбор тех, кто принял решение присоединиться к новой Православной церкви Украины.
 
Напомним, что в Винницу привезли Томос об автокефалии Православной церкви Украины.
 
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Теги: УПЦ МП, Православие, Порошенко, томос, ПЦУ, Православная церковь Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Boxerogos    13.01.2019, 16:14
Оценка:  +1
Boxerogos
Хилый-Пис,у меня,в отличии от тебя,хyecoca чумного,хозяина не было никогда,нет сейчас и не будет в будущем.Я,подобных тебе,чмырей,загоняю в стойло совершенно безвозмездно.))))))))))))
fkrfyfan    13.01.2019, 16:10
Оценка:  0
fkrfyfan
И при этом продолжает в тихоря отжимать храмы
Boxerogos    13.01.2019, 15:57
Оценка:  +1
Boxerogos
Синий хряк,ты похоже снова не похмелился.Но это ничего не меняет.Как было две церкви,так и остались.Украинская Церковь Московского Патриархата и Псевдоукраинская Церковь Стамбульского Патриархата.
Хитрый-Лис    13.01.2019, 16:03
Оценка:  -3
Хитрый-Лис
Тебе Гундяевская прихвоснь , Правильно нужного говорить Украинская Церковь Московского Патриархата и томос от КГБ
Boxerogos    13.01.2019, 16:07
Оценка:  0
Boxerogos
Хилый-Пис,я вообще не религиозный человек.Просто стeбаюсь с твоего синего хозяина.)))))))))))))))
толян04    13.01.2019, 16:10
Оценка:  -2
толян04
изыди порохобот!
церковь была до гундяя и после будет а вот насчет сцу неуверен
Хитрый-Лис    13.01.2019, 16:09
Оценка:  -1
Хитрый-Лис
Твой Гундяеуский хозяин сидит за поребриком и смокчет "Боярышник"
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