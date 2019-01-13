Порошенко рассказал об отношении к прихожанам УПЦ МП

Президент отметил, что насильно в новую автокефальную Православную церковь Украины никто никого тянуть не будет - ни власть, ни священники.

Президент Петр Порошенко обещает защищать выбор тех, кто решит ходить в православную церковь, подчиненную Российской Федерации.

"Если хочет кто-то сохранить евхристийное единство с русской церковью - это его выбор. Если он себе сможет объяснить, почему он ходит в московскую церковь, когда Москва убивает украинцев - нет проблем. Я как президент и гарант Конституции буду защищать их выбор", - сказал президент, воскресенье, 13 января, в Преображенском соборе Винницы.

Порошенко подчеркнул, что "за уши в новую церковь никто никого тянуть не будет - ни власть, ни священники".

При этом он добавил, что так же будет защищать выбор тех, кто принял решение присоединиться к новой Православной церкви Украины.