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Российские врачи не подтверждают рак у Клыха

Комментариев: 3
Со слов уполномоченного по правам человека в Челябинской области Клыху были сделаны все необходимые анализы, которые не подтвердили предположительный диагноз рака кожи.
Омбудсмен рассказала о здоровье Клыха
Омбудсмен рассказала о здоровье Клыха
atr.ua
 
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой, что российские врачи не подтвердили диагноз рак кожи у украинского политзаключенного Станислава Клыха. 
 

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Москалькова заявила, что со слов уполномоченного по правам человека в Челябинской области Клыху были сделаны все необходимые анализы, которые не подтвердили предположительный диагноз рака кожи.
 
"Буду обращаться к консулу для проверки этой информации", - сообщила украинский омбудсмен.
 
Ранее мать Станислава Клиха сообщила об ухудшении состояния здоровья ее сына. По словам Тамары Клих, Станислав жалуется на сильную боль в сердце, почках, печени, проблемы с ногами и подозревает вероятное заболевание - рак кожи.
 
 
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Теги: здоровье, омбудсмен, политзаключенные, Денисова, Станислав Клых
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Аделька    13.01.2019, 17:25
Оценка:  0
Аделька
В украинской тюрьме спокойно убили россиянина.Кто теперь заставит их украинцев в русских тюрьмах беречь?Как аукнется,так и откликнется.Виновата будет Геращенчиха,которая из обмена того россиянина выдернула,прям из автобуса ,везшего людей на обмен..
    13.01.2019, 17:09
Оценка:  +1
А надо ?
Boxerogos    13.01.2019, 16:25
Оценка:  +1
Boxerogos
У этого дауна неоперабельный мудан мозга.
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