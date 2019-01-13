Российские врачи не подтверждают рак у Клыха

Со слов уполномоченного по правам человека в Челябинской области Клыху были сделаны все необходимые анализы, которые не подтвердили предположительный диагноз рака кожи.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой, что российские врачи не подтвердили диагноз рак кожи у украинского политзаключенного Станислава Клыха.

Читай также: В России за решеткой находятся более 80 украинских политзаключенных Москалькова заявила, что со слов уполномоченного по правам человека в Челябинской области Клыху были сделаны все необходимые анализы, которые не подтвердили предположительный диагноз рака кожи. Москалькова заявила, что со слов уполномоченного по правам человека в Челябинской области Клыху были сделаны все необходимые анализы, которые не подтвердили предположительный диагноз рака кожи.

"Буду обращаться к консулу для проверки этой информации", - сообщила украинский омбудсмен.