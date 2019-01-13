Российские врачи не подтверждают рак у Клыха
Со слов уполномоченного по правам человека в Челябинской области Клыху были сделаны все необходимые анализы, которые не подтвердили предположительный диагноз рака кожи.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой, что российские врачи не подтвердили диагноз рак кожи у украинского политзаключенного Станислава Клыха.
Читай также: В России за решеткой находятся более 80 украинских политзаключенныхМоскалькова заявила, что со слов уполномоченного по правам человека в Челябинской области Клыху были сделаны все необходимые анализы, которые не подтвердили предположительный диагноз рака кожи.
"Буду обращаться к консулу для проверки этой информации", - сообщила украинский омбудсмен.
Ранее мать Станислава Клиха сообщила об ухудшении состояния здоровья ее сына. По словам Тамары Клих, Станислав жалуется на сильную боль в сердце, почках, печени, проблемы с ногами и подозревает вероятное заболевание - рак кожи.
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