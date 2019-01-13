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Порошенко призвал Россию "показать свой Томос"

Комментариев: 15
Президент подчеркнул, что церковь должна быть защищена от влияния государства, особенно от воздействия иностранного государства .
Порошенко выступил в Виннице
Порошенко выступил в Виннице
Адміністрація президента України
Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на площади возле Спасо-Преображенского Кафедрального Собора в Виннице в воскресенье, 13 января, заявил, что никто не имеет права закрывать перед украинцами двери храма Божьего, определять кто канонический, а кто неканонический.
 

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"И вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть они сейчас сами разберутся, покажут Томос... А где их Томос? Сталиным подписан? Вот это все с этого и начиналось. Правда - ее не спрячешь", - заявил Порошенко.
 
По его словам, никто не способен остановить украинцев, "которые отходят прочь от Российской империи и Советского Союза".
 
Президент подчеркнул, что церковь должна быть защищена от влияния государства, особенно от воздействия иностранного государства.
 
Напомним, что ранее Порошенко пообещал защищать выбор тех, кто решит ходить в православную церковь, подчиненную Российской Федерации.
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Теги: Православие, православная церковь, томос, автокефалия, Православная церковь Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (15)
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atos    13.01.2019, 17:49
Оценка:  +2
atos
Наигранный синий хряк, уже не знает как развести свою не далёкую ботву, уже и тамас им привез и бизпис сделал, а его в куй как никто не ставил, так и не ставит))))))))))))))))))))))))))) )))))))
На фто залепленный в кизяк, ещё даже после Нового Года не просох)))))
    13.01.2019, 17:44
Оценка:  +2
Ни одна из 14 поместных православных церквей не признает уропную секту созданную НА Украине ....)))
Аделька    13.01.2019, 17:38
Оценка:  +4
Аделька
Извращенец какой то-томосами голыми меряться)))
Катилин    13.01.2019, 17:31
Оценка:  +2
Катилин
уния, подписанная в 1439 году представителями восточных православных церквей и Римской церкви и утверждённая императором Иоанном VIII Палеологом. Фактическим началом автокефалии Русской Церкви принято считать избрание епископа Рязанского Ионы митрополитом Киевским и всея Руси на поместном соборе 144
Катилин    13.01.2019, 17:32
Оценка:  +2
Катилин
1448г.
Катилин    13.01.2019, 17:35
Оценка:  +2
Катилин
В 1589 года московские митрополиты получили патриаршее достоинство и формальное признание автокефалии в пределах Русского царства — от Константинопольского патриарха Иеремии II и остальных Восточных патриархов
Катилин    13.01.2019, 17:36
Оценка:  0
Катилин
Украины, Бандеры и Порошенко со Сталиным тогда ещё в проекте не было даже=))
Boxerogos    13.01.2019, 17:31
Оценка:  +2
Boxerogos
Синяк Педя,у России хотя бы свой Патриарх есть.А ты,потешный перегарный зyecoc,наперегонки со своим карманным Ебифанием,лижете Варфоломею все труднодоступные места!Гыгыгыгыгы!Пэрэможные хyecoсы-лизуны-это супер!))))))))))
Катилин    13.01.2019, 17:30
Оценка:  +3
Катилин
Ой баран=))
Духовный_скреп    13.01.2019, 17:22
Оценка:  -2
Духовный_скреп
На Рассии зато есть ракета с 27-ю махами,или подмахами,точно нихто не знает.Так царь Вовка сказал.
    13.01.2019, 17:46
Оценка:  +1
Так и твои хозяева с Вашингтона подтвердили ...)))
Аделька    13.01.2019, 17:21
Оценка:  +2
Аделька
"Президент подчеркнул, что церковь должна быть защищена от влияния государства",а чего же он с таким неистовством побежал Церковью командовать??)))
pandoreliz    13.01.2019, 17:19
Оценка:  +4
pandoreliz
тут Остапа понесло
Boxerogos    13.01.2019, 17:32
Оценка:  -2
Boxerogos
Скорее Аssтупа!)))))))))
Аделька    13.01.2019, 17:40
Оценка:  0
Аделька
У него уже белая горячка начинается))Или по научному-Когнитивный диссонанс))
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