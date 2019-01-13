Порошенко призвал Россию "показать свой Томос"

Президент подчеркнул, что церковь должна быть защищена от влияния государства, особенно от воздействия иностранного государства .

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на площади возле Спасо-Преображенского Кафедрального Собора в Виннице в воскресенье, 13 января, заявил, что никто не имеет права закрывать перед украинцами двери храма Божьего, определять кто канонический, а кто неканонический.

Читай также: Томос привезли в Винницу "И вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть они сейчас сами разберутся, покажут Томос... А где их Томос? Сталиным подписан? Вот это все с этого и начиналось. Правда - ее не спрячешь", - заявил Порошенко. "И вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть они сейчас сами разберутся, покажут Томос... А где их Томос? Сталиным подписан? Вот это все с этого и начиналось. Правда - ее не спрячешь", - заявил Порошенко.

По его словам, никто не способен остановить украинцев, "которые отходят прочь от Российской империи и Советского Союза".

Президент подчеркнул, что церковь должна быть защищена от влияния государства, особенно от воздействия иностранного государства.