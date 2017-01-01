Пожар в Калуше: Населению ничего не угрожает
Ни одного потерпевшего с места пожара, а также жителей города с определенными признаками отравления или ожогов не поступало.
В Калуше Ивано-Франковской области нет опасности для жизни и здоровья населения города и района в результате пожара на заводе Карпатнефтехим, говорится в сообщении горсовета Калуша по итогам внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"По состоянию на 11:00 13 января главврач сообщил, что ни одного потерпевшего с места пожара, а также жителей города с определенными признаками отравления или ожогов не поступало. Опасности для жизни и здоровья населения города и района нет", - говорится в сообщении.
Напомним, 13 января в Калуше на химзаводе возник пожар. На заводе происходило факельное горение пирогаза.
Спасатели ликвидировали огонь на предприятии. Полиция сообщила, что возгорание произошло из-за нарушения правил безопасности. Из-за инцидента открыто уголовное дело.
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