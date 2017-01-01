Пожар в Калуше: Населению ничего не угрожает

Ни одного потерпевшего с места пожара, а также жителей города с определенными признаками отравления или ожогов не поступало.

В Калуше Ивано-Франковской области нет опасности для жизни и здоровья населения города и района в результате пожара на заводе Карпатнефтехим, говорится в сообщении горсовета Калуша по итогам внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"По состоянию на 11:00 13 января главврач сообщил, что ни одного потерпевшего с места пожара, а также жителей города с определенными признаками отравления или ожогов не поступало. Опасности для жизни и здоровья населения города и района нет", - говорится в сообщении.