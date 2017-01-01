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Пожар в Калуше: Населению ничего не угрожает

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Ни одного потерпевшего с места пожара, а также жителей города с определенными признаками отравления или ожогов не поступало.
Пожар в Калуше
Пожар в Калуше
Володимир Мікітін/Facebook
 
В Калуше Ивано-Франковской области нет опасности для жизни и здоровья населения города и района в результате пожара на заводе Карпатнефтехим, говорится в сообщении горсовета Калуша по итогам внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
 
"По состоянию на 11:00 13 января главврач сообщил, что ни одного потерпевшего с места пожара, а также жителей города с определенными признаками отравления или ожогов не поступало. Опасности для жизни и здоровья населения города и района нет", - говорится в сообщении.
 
Напомним, 13 января в Калуше на химзаводе возник пожар. На заводе происходило факельное горение пирогаза. 
 
Спасатели ликвидировали огонь на предприятии. Полиция сообщила, что возгорание произошло из-за нарушения правил безопасности. Из-за инцидента открыто уголовное дело.
 
 
 
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Теги: завод, полиция, пожар, Калуш, химический завод
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Источник: korrespondent.net

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