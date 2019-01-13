Россиянин пытался въехать в Украину за тысячу рублей

Для того, чтобы попасть в Украину, мужчина попытался подкупить пограничников и предложил военнослужащему взятку в размере 1 тысячи российских рублей.

Пограничники в Одесской области не пустили в страну россиянина dilova.com.ua

Гражданину России, который предлагал взятку сотруднику Государственной погранслужбы для получения разрешения на въезд на территорию Украины, запретили въезд на 3 года, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"В пункте пропуска "Кучурган-Первомайск" пограничники Белгород-Днестровского отряда во время оформления пассажиров выявили иностранца, который не смог объяснить цель своего пребывания в Украине. Гражданину РФ было отказано в пересечении государственной границы", - сообщили пограничники.

Однако, чтобы все же попасть в Украину, мужчина попытался подкупить пограничников и предложил военнослужащему взятку в размере 1000 российских рублей.

"Правонарушителю запрещен въезд в Украину на 3 года", - заявили в Госпогранслужбе.

Также в Нацполицию направлено уведомление о выявлении признаков уголовного правонарушения.