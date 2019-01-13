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Россиянин пытался въехать в Украину за тысячу рублей

Комментариев: 12
Для того, чтобы попасть в Украину, мужчина попытался подкупить пограничников и предложил военнослужащему взятку в размере 1 тысячи российских рублей.
Пограничники в Одесской области не пустили в страну россиянина
Пограничники в Одесской области не пустили в страну россиянина
dilova.com.ua
 
Гражданину России, который предлагал взятку сотруднику Государственной погранслужбы для получения разрешения на въезд на территорию Украины, запретили въезд на 3 года, сообщили в пресс-службе ГПСУ.
 
"В пункте пропуска "Кучурган-Первомайск" пограничники Белгород-Днестровского отряда во время оформления пассажиров выявили иностранца, который не смог объяснить цель своего пребывания в Украине. Гражданину РФ было отказано в пересечении государственной границы", - сообщили пограничники.
 
Однако, чтобы все же попасть в Украину, мужчина попытался подкупить пограничников и предложил военнослужащему взятку в размере 1000 российских рублей.
 
"Правонарушителю запрещен въезд в Украину на 3 года", - заявили в Госпогранслужбе. 
 
Также в Нацполицию направлено уведомление о выявлении признаков уголовного правонарушения.
 
Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины и военной прокуратуры задержали за систематические взятки старшего смены наряда одного из подразделений Госпогранслужбы в Ровенской области.
 
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Теги: Украина-Россия, взятка, пограничная служба, пограничники, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (12)
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bimba08    13.01.2019, 18:55
Оценка:  -3
bimba08
Мало предложил...
Athen    13.01.2019, 18:44
Оценка:  +4
Athen
Обидно...Они наверное действительно думают что здесь так все плохо, что такие огромные деньги предлагают )))
О дибилы
Ехидный    13.01.2019, 18:34
Оценка:  +3
Ехидный
Не мог объяснить причину? Сказал бы по правде - ребята, пустите попробовать еды нормальной! Стеснительный, блин...
farfalle    13.01.2019, 18:38
Оценка:  -6
farfalle
Ты не жертва голодомора? Все про еду.
Ехидный    13.01.2019, 18:42
Оценка:  +4
Ехидный
Нет, это я вам, ваторылым, сочувствую - то у вас. бояра, то блины с лопаты. то говяжий анус. про молоко я ваще молчу...
Hutinpuy    13.01.2019, 18:55
Оценка:  +5
Hutinpuy
Человек просто попробовал вникнуть в психологию рашиста. А у вас, мокшанцев, других интересов и нету,
Колишній-східняк    13.01.2019, 18:28
Оценка:  +4
Колишній-східняк
тыща деревянных. Какой-то нищий.
Колишній-східняк    13.01.2019, 18:29
Оценка:  +4
Колишній-східняк
видно, от голода спасался...
farfalle    13.01.2019, 18:37
Оценка:  -6
farfalle
просто штука для укропогранца - итак много
Колишній-східняк    13.01.2019, 18:39
Оценка:  +4
Колишній-східняк
это далеко не штука, а так - штучечка
Ехидный    13.01.2019, 18:43
Оценка:  +4
Ехидный
Просто у мокшанцев больше и нету, фертиль
Колишній-східняк    13.01.2019, 18:46
Оценка:  +3
Колишній-східняк
всего 360-370 грн. Моя жена на базаре в день раза в два больше тратит
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