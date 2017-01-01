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Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, один раненый

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Дважды противник применил крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие по позициям украинских военных в районе Красногоровки.
Обстрелы на Донбассе
Обстрелы на Донбассе

В период с полуночи до 18:00 воскресенья, 13 января, противник обстрелял позиции украинских военных в зоне проведения операции объединенных сил деять раз, в результате обстрелов один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В частности, боевики дважды применили крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие по украинским позициям в районе населенного пункта Красногоровка.
 
 
"Дважды из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь вблизи Авдеевки, трижды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе села Пески, из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Лебединское", - сообщили в штабе.
 
В районе населенного пункта Новгородское сепаратисты вели огонь из гранатометов, в районе села Новотошковское - из БМП-2 и крупнокалиберных пулеметов.
 
Напомним, что на Донбассе сепаратисты в очередной раз обстреляли беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
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Теги: донбасс, обстрел, ситуация на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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