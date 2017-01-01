Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, один раненый

Дважды противник применил крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие по позициям украинских военных в районе Красногоровки.

В период с полуночи до 18:00 воскресенья, 13 января, противник обстрелял позиции украинских военных в зоне проведения операции объединенных сил деять раз, в результате обстрелов один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В частности, боевики дважды применили крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие по украинским позициям в районе населенного пункта Красногоровка.

"Дважды из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь вблизи Авдеевки, трижды из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе села Пески, из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Лебединское", - сообщили в штабе.

В районе населенного пункта Новгородское сепаратисты вели огонь из гранатометов, в районе села Новотошковское - из БМП-2 и крупнокалиберных пулеметов.