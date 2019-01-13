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Миссия ОБСЕ заметила Грады возле Луганска

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11 января на юго-западе от Луганска возле Хрустального (бывший Красный Луч) наблюдатели зафиксировали 22 реактивных системы залпового огня БМ-21 Град.
Результаты мониторинга миссии ОБСЕ
Результаты мониторинга миссии ОБСЕ
 
Миссия ОБСЕ зафиксировала вблизи оккупированных Енакиево и Луганска тяжелое вооружение, запрещенное Минскими соглашениями и сосредоточенное за пределами определенных мест хранения, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил со ссылкой на данные миссии ОБСЕ.
 
По данным миссии, 10 января беспилотник зафиксировал на северо-востоке от Донецка вооружение, которое принадлежит сепаратистам. В частности, неподалеку от Софиевки были обнаружены три самоходных гаубицы (2С1 Гвоздика, 122 мм), 5 танков (три T-72 и два T-64), а также одна противотанковая пушка (МТ-12 Рапира, 100 мм) .
 
 
11 января на юго-западе от Луганска возле Хрустального (бывший Красный Луч) наблюдатели зафиксировали 22 реактивных системы залпового огня (БМ-21 Град, 122 мм).
 
Кроме того 11 января наблюдатели в очередной раз отметили, что в Луганской области у боевиков в местах постоянного хранения тяжелого вооружения до сих пор не хватает 17 самоходных гаубиц.
 
Напомним, что ранее на Донбассе сепаратисты в очередной раз обстреляли беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
 
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Теги: армия и вооружение, танки, ОБСЕ, ситуация на востоке Украины, Миссия ОБСЕ на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ukraineslava    13.01.2019, 20:53
Оценка:  +1
Ukraineslava
Че их фиксировать, на каждой территории завода с пропускной системой они стоят у орков , например тот же СТИРОЛ в Горловке
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