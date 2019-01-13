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В Украине появился новый кандидат в президенты

Комментариев: 1
Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко намерен баллотироваться в президенты.
Игорь Смешко собрался в президенты
Игорь Смешко собрался в президенты
argumentua.com
 
Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил о намерении баллотироваться в президенты.
 
"Решение ... принято. Начал оформление документов для регистрации в ЦИК кандидатом в президенты Украины", - написал Смешко на своей странице в Facebook.
 
Смешко заявил в эфире телеканала 112 Украина, что не имел "никаких контактов с олигархами и не будет сотрудничать", а деньги на предвыборную кампанию планирует привлечь от "малого и среднего бизнеса".
 
Главным конкурентом в предвыборной гонке Смешко назвал "средства массовой информации, контролируемые олигархами".
 
 
Игорь Смешко возглавлял Службу безопасности Украины с сентября 2003 по февраль 2005 года, на должность был назначен тогдашним президентом Леонидом Кучмой.
 
До этого Смешко занимал должность первого заместителя секретаря СНБО, был председателем Комитета по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю при президенте Украины. Также работал атташе по вопросам обороны, был военным атташе при посольстве Украины в Швейцарии, начальником разведки Минобороны Украины.
 
В 2014 году президент Петр Порошенко назначил Игоря Смешко своим советником. Позже Смешко возглавил комитет по вопросам разведки при президенте.
 
Напомним, что Центризбирком уже зарегистрировал 5 кандидатов в президенты - Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Владимира Скоцика и Андрея Садового.
 
 
 
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Теги: выборы и референдумы, Выборы Президента Украины 2019 новости, Выборы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
GunOK    13.01.2019, 21:31
Оценка:  0
GunOK
Пока еще кандидат в кандидаты так как его на сайте ЦВК нет!
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