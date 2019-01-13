В Украине появился новый кандидат в президенты
Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко намерен баллотироваться в президенты.
Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил о намерении баллотироваться в президенты.
"Решение ... принято. Начал оформление документов для регистрации в ЦИК кандидатом в президенты Украины", - написал Смешко на своей странице в Facebook.
Смешко заявил в эфире телеканала 112 Украина, что не имел "никаких контактов с олигархами и не будет сотрудничать", а деньги на предвыборную кампанию планирует привлечь от "малого и среднего бизнеса".
Главным конкурентом в предвыборной гонке Смешко назвал "средства массовой информации, контролируемые олигархами".
Игорь Смешко возглавлял Службу безопасности Украины с сентября 2003 по февраль 2005 года, на должность был назначен тогдашним президентом Леонидом Кучмой.
До этого Смешко занимал должность первого заместителя секретаря СНБО, был председателем Комитета по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю при президенте Украины. Также работал атташе по вопросам обороны, был военным атташе при посольстве Украины в Швейцарии, начальником разведки Минобороны Украины.
В 2014 году президент Петр Порошенко назначил Игоря Смешко своим советником. Позже Смешко возглавил комитет по вопросам разведки при президенте.
Напомним, что Центризбирком уже зарегистрировал 5 кандидатов в президенты - Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Владимира Скоцика и Андрея Садового.
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