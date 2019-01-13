В Украине появился новый кандидат в президенты

Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко намерен баллотироваться в президенты.

Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил о намерении баллотироваться в президенты.

"Решение ... принято. Начал оформление документов для регистрации в ЦИК кандидатом в президенты Украины", - написал Смешко на своей странице в Facebook.

Смешко заявил в эфире телеканала 112 Украина, что не имел "никаких контактов с олигархами и не будет сотрудничать", а деньги на предвыборную кампанию планирует привлечь от "малого и среднего бизнеса".

Главным конкурентом в предвыборной гонке Смешко назвал "средства массовой информации, контролируемые олигархами".