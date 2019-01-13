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В Одесской области первый приход перешел в ПЦУ

Комментариев: 4
Прихожане ожидают указа митрополита Епифания и назначения священника в их приход, это может произойти уже на следующей неделе.
В Одесской области приходы УПЦ МП также начали переходить в ПЦУ
В Одесской области приходы УПЦ МП также начали переходить в ПЦУ
Думская

В Одесской области прихожане Свято-Димитриевского храма села Пужайково решили перейти из Московского патриархата в Православную церковь Украины, сообщает Думская.

Отец одного из пленных в России украинских моряков Виктор Сорока заявил, что решение было принято еще на Рождество, 7 января.

По его словам, после литургии прошло собрание, на котором собрали более 300 подписей прихожан.

"Еще пару дней – и будет 500-600. Ситуация такова, что 90% прихожан – за переход в Украинскую церковь", – сообщил Сорока.

На данный момент прихожане ожидают указа митрополита Епифания и назначения священника в их приход. Ожидается, что это может произойти уже на следующей неделе.

"Сегодня же к нам приезжал благочинный Московского патриархата и рассказывал нам, что мы идем в подчинение туркам, что мы не должны этого делать. Но люди не согласились с его аргументами", – отметил Сорока.

 
В селе Красноволя Маневицкого района Волынской области община, которая перешла в Православную церковь Украины, не пустила в Свято-Михайловский храм епископа УПЦ МП Нафанаила и других священников, которые подчиняются Московскому патриархату.
 
В селе Ворсивка Житомирской области сторонники ПЦУ заблокировали вход в церковь священникам УПЦ МП. Свои действия граждане объясняют тем, что ранее община села на общем собрании решила, что перейдет к Православной церкви Украины.
 
В свою очередь священники уверяют, что люди, которые пришли, не являются религиозной общиной и не имеют права высказывать такое мнение.
 
Напомним, что в Николаевской области религиозная община Украинской православной церкви Московского патриархата перешла в Православную церковь Украины.
 
 
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Теги: УПЦ МП, Православие, православная церковь, Одесская область, православные, ПЦУ, Православная церковь Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Kostos    13.01.2019, 23:16
Оценка:  +2
Kostos
Сирожа77, а ну, урегулируй вапрос
Л_о_л_а    13.01.2019, 23:08
Оценка:  -5
Л_о_л_а
новые турецкоподданные на подходе...нэзалэжнисть она такая...
Sirko_1111    13.01.2019, 22:47
Оценка:  -4
Sirko_1111
Перо вам в зад. Молитесь теперь на капитана турецкой армии.
Kostos    13.01.2019, 23:15
Оценка:  +3
Kostos
так мокши тоже на него молятся, если чо это одно из условий права назначать своего патриарха на московии. это для ликбеза
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