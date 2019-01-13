В Одесской области первый приход перешел в ПЦУ

Прихожане ожидают указа митрополита Епифания и назначения священника в их приход, это может произойти уже на следующей неделе.

В Одесской области приходы УПЦ МП также начали переходить в ПЦУ Думская

В Одесской области прихожане Свято-Димитриевского храма села Пужайково решили перейти из Московского патриархата в Православную церковь Украины, сообщает Думская.

Отец одного из пленных в России украинских моряков Виктор Сорока заявил, что решение было принято еще на Рождество, 7 января.

По его словам, после литургии прошло собрание, на котором собрали более 300 подписей прихожан.

"Еще пару дней – и будет 500-600. Ситуация такова, что 90% прихожан – за переход в Украинскую церковь", – сообщил Сорока.

На данный момент прихожане ожидают указа митрополита Епифания и назначения священника в их приход. Ожидается, что это может произойти уже на следующей неделе.

"Сегодня же к нам приезжал благочинный Московского патриархата и рассказывал нам, что мы идем в подчинение туркам, что мы не должны этого делать. Но люди не согласились с его аргументами", – отметил Сорока.