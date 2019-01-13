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В Днепре трамвай сошел с рельсов, есть пострадавшие

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Инцидент случился на улице Любарского. Движение электротранспорта было парализовано.
Трамвай маршрута №9 сошел с рельсов
Трамвай маршрута №9 сошел с рельсов
dp.informator.ua

В Днепре на улице Любарского в воскресенье, 13 января, трамвай маршрута №9 сошел с рельсов, пострадали 4 человека. Об этом пишет Информатор.

Отмечается, что трамвай наехал на препятствие и сошел с рельсов. В вагоне находились 10 пассажиров, 4 из них получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Движение трамваев в сторону Слобожанского проспекта было парализовано.

 

 

Ранее в Одессе пассажирам трамвая пришлось толкать вагон.

Также сообщалось, что в Днепре на пересечении улиц Рабочей и Каверина сошел с рельсов трамвай маршрута №11.

 

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Теги: видео, фото, Днепр, Трамвай, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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