Сутки в ООС: 14 обстрелов, двое раненых

Сепаратисты совершили обстрелы позиций наших военных из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Сепаратисты за минувшие сутки, 13 января, 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что сепаратисты совершили обстрелы позиций наших военных из гранатометов в районе населенного пункта Новгородское, с БМП-2, крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Новотошковское, из стрелкового оружия - на участке разведения сил и средств сторон неподалеку Станицы Луганской. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Обстрелам из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подверглись населенные пункты Красногоровка, Авдеевка, Опытное, Лебединское, Гнутово, Березово.

"В течение текущих суток в полосе действий оперативно-тактического группировки Восток враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка. За эти сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сообщили в штабе ООС.

Напомним, за сутки 12 января сепаратисты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

За год на Донбассе из-за мин погибли 25 бойцов

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