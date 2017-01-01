Сутки в ООС: 14 обстрелов, двое раненых
Сепаратисты за минувшие сутки, 13 января, 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Отмечается, что сепаратисты совершили обстрелы позиций наших военных из гранатометов в районе населенного пункта Новгородское, с БМП-2, крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Новотошковское, из стрелкового оружия - на участке разведения сил и средств сторон неподалеку Станицы Луганской. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Обстрелам из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подверглись населенные пункты Красногоровка, Авдеевка, Опытное, Лебединское, Гнутово, Березово.
"В течение текущих суток в полосе действий оперативно-тактического группировки Восток враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка. За эти сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сообщили в штабе ООС.
Напомним, за сутки 12 января сепаратисты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
За год на Донбассе из-за мин погибли 25 бойцов
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