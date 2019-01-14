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В УПЦ МП ответили на призыв Порошенко о Томосе

Комментариев: 11
В отделе внешних связей УПЦ Московского Патриархата заявили, что не имеют Томоса. Вопрос об их автокефалии решал церковный Собор.
Николай Данилевич ответил на слова Порошенко
Николай Данилевич ответил на слова Порошенко
Facebook.com/mykola.danylevych

В Русской православной церкви нет Томоса об автокефалии, поскольку ее статус был установлен решением церковного Собора. Об этом заявил заместитель руководителя отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Николай Данилевич в Facebook.

"Не Томосом единым живет Православие, но еще и решениями церковных Соборов", - говорится в его сообщении.

Данилевич заявил, что его возмутили слова президента Украины Петра Порошенко с требованием показать Томос к УПЦ МП. По его словам, у древних церквей нет томоса, поскольку его начали давать поместным церквям в 19 веке. А ранее деятельность православия регулировалась Соборами.

"Если президент Порошенко уже стал таким специалистом в Томосах, то может он бы для начала предложил бы самому Константинопольскому патриархату показать свой томос?", - написал Данилевич.

По словам представителя РПЦ, в Украине, русская церковь имеет грамоту Константинопольского патриарха Иеремии, что, по сути, равноценно томосу.

Напомним, что ранее Порошенко пообещал защищать выбор тех, кто решит ходить в православную церковь, подчиненную Российской Федерации.
 

 

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Теги: УПЦ МП, РПЦ, Константинополь, томос
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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Хитрый-Лис    14.01.2019, 09:10
Оценка:  +2
Хитрый-Лис
У меня один вопрос к Раскольникам из РП почему им запретили посещать и молится на горе АФОН?
То бишь Гундяев большое цабе?
aprilin    14.01.2019, 09:07
Оценка:  +2
aprilin
...дааавно николай...одни очки в два кармана не ложил...за ложь эдакую
Хитрый-Лис    14.01.2019, 09:06
Оценка:  +2
Хитрый-Лис
Усы, лапы и хвост — вот мои документы!
На документах всегда печать бывает. Есть у вас печать — на хвосте?
А? Нету!
А усы и… подделать… можно.

Ничего не напоминает?
Здабyляка    14.01.2019, 09:01
Оценка:  +5
Здабyляка
Ватожопые Томом пропили !!!!))))
    14.01.2019, 08:55
Оценка:  -11
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ЧЕТЫРНАДЦАТИ ПОМЕСТНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ В МИРЕ , КОТОРАЯ ПРИЗНАЁТСЯ ВСЕМИ ОСТАЛЬНЫМИ ЦЕРКВЯМИ , В ТОМ ЧИСЛЕ И ВАТИКАНОМ .... УКРОПНАЯ СЕКТА СОЗДАНАЯ НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ НЕ ПРИЗНАНА НИ КЕМ , МОЖЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ТОЛЬКО В ПРЕДЕЛАХ ЩЕНЕВМЕРЛОВКИ ....)))
    14.01.2019, 09:00
Оценка:  -9
ПЛАТИИТТЬ ДАНЬ НОВЫМ ХОЗЯЕВАМ ИЗ СТАМБУЛА И НА КАЖДОЕ ДЕЙСТВИЕ СПРАШИВАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ . СВОЙ ШАБАШ МОЖНО БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО В ПРЕДЕЛАХ ЩЕНЕВМЕРЛОВКИ , ДАБЫ НЕ ОСКВЕРНИТЬ ИСТИННОЕ ПРАВОСЛАВИЕ В МИРЕ ....)))
doc1    14.01.2019, 09:01
Оценка:  +8
doc1
казламордый не истери! Будем платить, а вы будете хер сосать!
    14.01.2019, 09:01
Оценка:  -8
ВАС КАК ЧУМНЫХ ОТГОРОДИЛИ В РЕЗЕРВАЦИИ , ДЕЛАЙТЕ ЧТО ХОТИТЕ , СКАЧИТЕ , ТОМОСИРУЙТЕ , ЖГИТЕ ПОКРЫШКИ И Т.Д. , ТОЛЬКО НЕ ТРОГАЙТЕ ИСТИННУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ .
Здабyляка    14.01.2019, 09:00
Оценка:  +8
Здабyляка
Педик, сколько получаешь за эти высеры? И как... стекломоем или деревяными рублями?))
Хитрый-Лис    14.01.2019, 09:01
Оценка:  +5
Хитрый-Лис
Документ покаж
Хитрый-Лис    14.01.2019, 08:54
Оценка:  +8
Хитрый-Лис
В Русской православной церкви нет Томоса об автокефалии, поскольку ее статус был установлен решением церковного Собора. То бишь РАСКОЛЬНИКИ образовали свою секту
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