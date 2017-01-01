Итоги 13 января: Томос-тур и кандидат в президенты

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Томос привезли в Винницу; появился еще один претендент на пост президента Украины. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Австрии из-за лавины погибли лыжники

Трое лыжников из Германии погибли в лавине в Австрии, четвертый мужчина, находившийся в группе, пока не обнаружен. Они пытались проехать ранее закрытую из-за угрозы схода лавины трассу. Спасатели обнаружили тела трех немцев 32, 36 и 57 лет. В розыске находится еще один житель Южной Баварии 28 лет. Его поиски были приостановлены из-за сильного снегопада и угрозы схода лавин.

Выборы президента Украины: появился новый кандидат

Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил о намерении баллотироваться в президенты. “Решение ... принято. Начал оформление документов для регистрации в ЦИК кандидатом в президенты Украины“, - написал он на своей странице в Facebook.

Смешко заявил, что не имел “никаких контактов с олигархами и не будет сотрудничать“, а деньги на предвыборную кампанию планирует привлечь от “малого и среднего бизнеса“.

В Польше напали на мэра Гданьска: ранили ножом

Неизвестный мужчина напал с ножом на мэра польского Гданьска Павла Адамовича.

Нападение произошло во время праздничного концерта. Нападавший проник на сцену, где выступал градоначальник, и нанес удар ножом. Мэра с ранениями госпитализировали в больницу.

Порошенко привез Томос в Винницу

Президент Петр Порошенко прибыл в Винницу на литургию по случаю получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Также в город привезли сам Томос.

Во время выступления на площади возле Спасо-Преображенского Кафедрального глава государства заявил, что никто не имеет права закрывать перед украинцами двери храма Божьего, определять кто канонический, а кто неканонический. "И вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть они сейчас сами разберутся, покажут Томос... А где их Томос? Сталиным подписан? Вот это все с этого и начиналось. Правда - ее не спрячешь", - заявил Порошенко.

Масштабный пожар на химзаводе в Калуше потушили

В Калуше Ивано-Франковской области на химическом заводе возник пожар. На заводе Карпатнефтехим происходило факельное горение пирогаза. Спасатели ликвидировали огонь на предприятии. Известно, что возгорание произошло из-за нарушения правил безопасности. В результате возникла серьезная угроза для предприятия.

По факту пожара открыто уголовное производство. В результате ЧП никто не пострадал. Опасности для жизни и здоровья населения города и района нет.

Первый приход УПЦ МП в Одесской области перешел в ПЦУ

В Одесской области прихожане Свято-Димитриевского храма села Пужайково решили перейти из УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины. Прихожане ожидают указа митрополита Епифания и назначения священника в их приход, это может произойти уже на следующей неделе.

Наблюдатели ОБСЕ обнаружили Грады возле Луганска

Миссия ОБСЕ зафиксировала вблизи неподконтрольных правительству Енакиево и Луганска тяжелое вооружение, запрещенное Минскими соглашениями и сосредоточенное за пределами определенных мест хранения, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил со ссылкой на данные миссии ОБСЕ.

На юго-западе от Луганска возле Хрустального (бывший Красный Луч) наблюдатели зафиксировали 22 реактивных системы залпового огня БМ-21 Град.