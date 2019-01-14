Криворожский полицейский подстрелил мужчину, издевавшегося над женой

Правонарушитель также напал на полицейских.

Вызов в полицию о “домашнем насилии“ поступил около 2-х ночи npu.gov.ua

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Сотрудник полиции в Кривом Роге вынужден был выстрелить в мужчину, который издевался над женой и сыном и стрелял в полицейского из винтовки.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что вызов в полицию о “домашнем насилии“ поступил 13 января около 2-х ночи.

“Женщина сообщила, что муж выгнал ее из квартиры и не пускает обратно. Также рассказала, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, имеет оружие и вместе с ним в доме остался 11-летний сын“, - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, когда полицейские прибыли по вызову, мужчина вышел на лестничную площадку с винтовкой и выстрелил.

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"Чтобы задержать нарушителя, полицейский применил табельное оружие. В результате злоумышленник получил телесные повреждения и был доставлен в больницу ", - добавили в Нацполиции области.

Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. С места происшествия изъяли винтовку, из которой стрелял подозреваемый, и гильзу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Как сообщалось 10 января, у львовского священника нашли арсенал оружия.