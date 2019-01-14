Суд обязал НАБУ расследовать получение Луценко взятки - СМИ

Предполагают сговор генпрокурора со своим первым замом Сторожуком.

НАБУ сначала отказалось открыть уголовное производство по указанным фактам EPA/UPG

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту получения генеральным прокурором Юрием Луценко в сговоре с первым заместителем генпрокурора Дмитрием Сторожуком неправомерной выгоды.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

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Суд установил, что на личном приеме председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака гражданин подал заявление о совершении коррупционного правонарушения Луценко в сговоре со своим первым заместителем, предусмотренного статьями ст. 27,28, ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью), ч.1 ст.396 (сокрытие преступления), ч.2 ст.366 (служебный подлог), ч.2 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

СБУ в свою очередь направила данное заявление в НАБУ, но бюро отказалось открыть уголовное производство по указанным фактам. После чего заявитель подал жалобу в суд на действия НАБУ и суд 28 декабря удовлетворил ее, обязав бюро зарегистрировать уголовное производство.

Ранее НАБУ начало расследовать возможные злоупотребления властью или служебным положением, а также служебную халатность генерального прокурора Юрия Луценко и замгенпрокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Как сообщалось 22 декабря, НАБУ выяснит, злоупотреблял ли Гройсман властью.