Арбузова вызвали на допрос по делу о растрате в особо крупных размерах

Официально бывший глава НБУ все еще проживает в Киеве на бульваре Тараса Шевченко, но вряд ли он находится в стране.

Арбузова ждут во вторник в ГПУ, но он вряд ли придет president.gov.ua

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Генпрокуратура вызывает на допрос экс-главу НБУ Сергея Арбузова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию ведомство.

Допрос, как уточняют в ГПУ, должен пройти 15 января в 10:00 в Киеве, по адресу улица Резницкая 13/15, кабинет 806-Б. Его будет вести прокурор Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ А.Зюзя.

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В сообщении указано, что официально Арбузов проживает в Киеве по адресу бульвар Тараса Шевченко, 27-Б, квартира №29. Экс-главу НБУ вызывают для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №42015000000000915 от 18 мая 2018 года.

Производство открыто по признакам уголовного преступления по части 5 статьи 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (в особо больших размерах или организованной группой).

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Санкция по этому преступлению - 7-12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности до трех лет и конфискацией имущества.

Напомним, Арбузов позглавлял НБУ в 2010-2012 годах, почое до 2014 года был первым вице-премьером. В отношении него проводится несколько расследований, сам он скрывается за пределами страны.

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Ранее Печерский райсуд Киева обязал ГПУ возобновить досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-главы Национального банка Сергея Арбузова в растрате 220 млн грн госсредств для телеканала БТБ.