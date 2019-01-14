В серийное производство запустили РСЗО Вильху

О новом украинском вооружении рассказал военный эксперт .

С начала 2019 года в Украине начали серийное производство РСЗО (реактивной системы залпового огня) Вильха.

О перспективах развития этого вооружения рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, передает Сегодня.

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Этот ракетный комплекс – глубокая модернизацией советского Смерча. В отличие от старшего советского брата, 300-мм ракета Вильхи оснащена системой самонаведения и поражает цель на расстоянии в 120 км. Это - высокоточное оружие будущего.

“Высокоточным вооружением мы называем системы, которые способны поражать цели с гарантированной точностью выше 50%. Но де-факто показатели у высокоточного оружия гораздо выше, потому что они обеспечивают поражение цели с коэффициентом 0,8-0,9. При этом в Украине разрабатываются различные образцы вооружения, которое может претендовать на название высокоточного“, - рассказал эксперт.

Вильха – это первый образец, который прошел путь от разработки до начала серийного производства.

Модернизация комплекса РСЗО Смерч подразумевает использование автоматизированных систем управления и нового высокоточного снаряда, который разработан КБ Луч.

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Стоит отметить, что в отличие от советской РСЗО, которая покрывала одним залпом территории в несколько футбольных полей, теперь каждая ракета имеет свою цель, и на дальности 70 км она может уничтожать цели не по площади, как старый Смерч, а точечным попаданием. Второе ключевое отличие – в автоматизированной системе, которая позволяет назначить каждой ракете свою цель.

Разворачивание серийного производства – задача, которая решается не КБ Луч или Минобороны, а Министерством экономического развития и торговли в рамках государственной целевой программы развития оборонной промышленности.

Как отмечается в сообщении, в Министерстве торговли заявляли, что стоимость Вильхи – почти миллиард. При том, что вся государственная программа развития оборонной промышленности Минэкономразвития в том году имела цифровое выражение в пределах трех миллиардов гривен.

Ресурсы ракет Смерч – это твердотопливные снаряды с периодом хранения в 20 лет. Все ракеты, которые есть у Украины – за пределами гарантийных сроков использования.

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“Нужно делать другое топливо. Другое топливо делалось Павлоградским химзаводом. Система управления, которая обеспечивала попадание в цель, создавалась КБ “Луч“ в роли интегратора с привлечением других предприятий. Потому, чтобы снаряд вылетел и в полете корректировался, нужно создать ноу-хау. Была создана абсолютно новая система управления, когда в передней части ракеты по пояску расположены 92 маленьких двигателя, которые корректировали полет ракеты“, - рассказал подробности Сергей Згурец.

Примечательно, что в Украине в условиях войны начали реализоваться те проекты, которые долгое время откладывались. Любой образец оружия, которое создается в Украине, является ответом на запрос военных.

Как сообщалось 30 декабря, Украина испытает ПЗРК Колибри после Нового года.