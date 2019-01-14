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В серийное производство запустили РСЗО Вильху

Комментариев: 11
О новом украинском вооружении рассказал военный эксперт .
Реактивная система залпового огня Вильха сделана в Украине
Реактивная система залпового огня Вильха сделана в Украине
facebook.com/KabminUA

С начала 2019 года в Украине начали серийное производство РСЗО (реактивной системы залпового огня) Вильха. 

О перспективах развития этого вооружения рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, передает Сегодня.

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Этот ракетный комплекс – глубокая модернизацией советского Смерча. В отличие от старшего советского брата, 300-мм ракета Вильхи оснащена системой самонаведения и поражает цель на расстоянии в 120 км. Это - высокоточное оружие будущего.

“Высокоточным вооружением мы называем системы, которые способны поражать цели с гарантированной точностью выше 50%. Но де-факто показатели у высокоточного оружия гораздо выше, потому что они обеспечивают поражение цели с коэффициентом 0,8-0,9. При этом в Украине разрабатываются различные образцы вооружения, которое может претендовать на название высокоточного“, - рассказал эксперт.

Вильха – это первый образец, который прошел путь от разработки до начала серийного производства.

Модернизация комплекса РСЗО Смерч подразумевает использование автоматизированных систем управления и нового высокоточного снаряда, который разработан КБ Луч.

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Стоит отметить, что в отличие от советской РСЗО, которая покрывала одним залпом территории в несколько футбольных полей, теперь каждая ракета имеет свою цель, и на дальности 70 км она может уничтожать цели не по площади, как старый Смерч, а точечным попаданием. Второе ключевое отличие – в автоматизированной системе, которая позволяет назначить каждой ракете свою цель.

Разворачивание серийного производства – задача, которая решается не КБ Луч или Минобороны, а Министерством экономического развития и торговли в рамках государственной целевой программы развития оборонной промышленности.

Как отмечается в сообщении, в Министерстве торговли заявляли, что стоимость Вильхи – почти миллиард. При том, что вся государственная программа развития оборонной промышленности Минэкономразвития в том году имела цифровое выражение в пределах трех миллиардов гривен.

Ресурсы ракет Смерч – это твердотопливные снаряды с периодом хранения в 20 лет. Все ракеты, которые есть у Украины – за пределами гарантийных сроков использования.

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“Нужно делать другое топливо. Другое топливо делалось Павлоградским химзаводом. Система управления, которая обеспечивала попадание в цель, создавалась КБ “Луч“ в роли интегратора с привлечением других предприятий. Потому, чтобы снаряд вылетел и в полете корректировался, нужно создать ноу-хау. Была создана абсолютно новая система управления, когда в передней части ракеты по пояску расположены 92 маленьких двигателя, которые корректировали полет ракеты“, - рассказал подробности Сергей Згурец.

Примечательно, что в Украине в условиях войны начали реализоваться те проекты, которые долгое время откладывались. Любой образец оружия, которое создается в Украине, является  ответом на запрос военных.

Как сообщалось 30 декабря, Украина испытает ПЗРК Колибри после Нового года.

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Теги: РСЗО, вооружение, ВСУ
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Комментариев (13)
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farfalle    14.01.2019, 11:55
Оценка:  -1
farfalle
Ну чего, патриоты, есть желающие потестить?))
толян04    14.01.2019, 12:15
Оценка:  0
толян04
опосля молота" очкуют наверно))
Woodbrother    14.01.2019, 12:18
Оценка:  0
Woodbrother
Ольха уже два года оттестилась по полной программе. 100% пусков успешны. Просто в ней не используют старые советские боеприпасы.
Rangol    14.01.2019, 11:53
Оценка:  -1
Rangol
Скоро упропчиков хорошенько поджарят . Один Молот уничтожает один два расчета, а эта Вильма уничтожит не менее батальона ВСУ
П    14.01.2019, 12:04
Оценка:  +2
П
7 из 12 взрывов миномётов произошло вследствие двойного заряжания, а 5 — по причине преждевременного срабатывания взрывателя. Перестанут запускать совковые снаряды и все будет ОК. Не переживай, все долетит.
OlegBondarenko    14.01.2019, 11:37
Оценка:  0
OlegBondarenko
У ватки пригорает - и это хорошо.
farfalle    14.01.2019, 11:55
Оценка:  -1
farfalle
Так пригорает - от смеха! Чего тут хорошего, убогий?))
П    14.01.2019, 12:05
Оценка:  +1
П
Да пофиг, от чего пригорает, главное результат.
farfalle    14.01.2019, 12:17
Оценка:  -1
farfalle
А какой результат? Можно с цифрами в сравнении с 1991?
    14.01.2019, 11:06
Оценка:  -1
МОЛОТ УЖЕ ЗАПУСТИЛИ ? ))))))))
Woodbrother    14.01.2019, 11:10
Оценка:  -2
Woodbrother
Молот не принят на вооружение, а Ольха принята. Разницу улавливаете ?
Rangol    14.01.2019, 11:56
Оценка:  -2
Rangol
Это не важно, важно, что Молот хорошо поработал, хорошо укропчик сплющило, спасибо разработчику Молота и Вилььхи
Woodbrother    14.01.2019, 12:16
Оценка:  -1
Woodbrother
В сети есть много видео из БПЛА, как молот рвет дарагих рассиан в их окопах.
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