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Украинский омбудсмен Денисова прибыла в Москву

Комментариев: 12
Денисова приехала в РФ для решения вопросов пленных украинских моряков.
Завтра будет рассматриваться ходатайство
Завтра будет рассматриваться ходатайство
facebook.com/denisovaombudsman

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Уполномоченный по правам человека ВР Украины Людмила Денисова прибыла в Москву с родственниками украинских военнопленных моряков и завтра попытаются попасть на заседание суда по делу военнопленных моряков. 

Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

“Прибыла поездом в Москву. Завтра будет рассматриваться ходатайство прокуроров о продлении срока меры пресечения украинским военнопленным морякам. Вместе со мной приехали четыре члена семей наших ребят, другие приедут во второй половине дня. Будем пытаться попасть на заседание Лефортовского суда по делам военнопленных моряков“, - написала Денисова.

Встретил временно поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило.

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Напомним, Московский омбудсмен Татьяна Потяева во вторник, 4 декабря, посетила украинских моряков в двух СИЗО. Один из раненых моряков имеет травмы на обеих ногах. Он передвигается на костылях. По словам омбудсмена заключенные “выглядят нормально“. 

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Теги: моряки, пленные, Денисова, омбудсмен, РФ, Украина
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Комментариев (14)
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Сеемма    14.01.2019, 11:44
Оценка:  -1
Сеемма
Военнопленные? Так в лагерь всех до конца войны. Как из Киева позвонят, что война закончилась, тогда и домой. У пленных какие суды, адвокаты?
Киев-45    14.01.2019, 12:13
Оценка:  +1
Киев-45
Ты - тупой кацап. Читай Женевскую конвенцию о военнопленных. Хотя, тебе это вряд ли поможет ... ты ж тупой.
Woodbrother    14.01.2019, 11:28
Оценка:  -2
Woodbrother
Прибыла на москву - так приавильнее.
    14.01.2019, 11:36
Оценка:  +1
НА краю , НА окраине , НА Украине ...
В Москве , в России .... )))
Woodbrother    14.01.2019, 11:49
Оценка:  -1
Woodbrother
На москве , на россии. на санкт-петербурге, на кастраме. Русь именно так именовали жителей татарского каганата. Вы не русич ?
farfalle    14.01.2019, 11:57
Оценка:  -2
farfalle
Хазарин, ты еще русских будешь учить русскому языку, дауненок? Иди копай
Woodbrother    14.01.2019, 12:08
Оценка:  0
Woodbrother
farfalle - на каганате мускафа своего языка нет . Что татары навязали, то местные холопы и приняли.
farfalle    14.01.2019, 12:15
Оценка:  0
farfalle
"Каганат и холопы" спутники в космос запускает, ракетные двигатели делает, известные ученые, писатели, врачи и композиторы.
Чем арийцы могут похвастаться, кроме кривого Молота и урожая улиток, а?
Сеемма    14.01.2019, 11:26
Оценка:  0
Сеемма
В России есть пленные украинцы? Понятно, дела не будет, будет ШОУ. А чего без вышиванки? Считаю шоу неполноценным.
    14.01.2019, 11:17
Оценка:  0
А ЧТО ТАМ РЕШАТЬ ?
СУД , СРОК , ПОСИДЯТ С ПОЛГОДА НА КИЧЕ И ИХ ОБМЕНЯЮТ НА РОССИЯН СИДЯЩИХ В УКРОПНЫХ ЗАСТЕНКАХ .... )))
Woodbrother    14.01.2019, 11:33
Оценка:  -2
Woodbrother
Нет на россии никаких судбов. Там у них практикуется так называемое басманное правосудие -это когда приговор выносят в зависимости от желаний начальства не взирая ни на какие законы.
farfalle    14.01.2019, 11:57
Оценка:  -2
farfalle
Зато на Украине могут любого преступника отпустить под залог, согласен?
Это ж достижение?
Woodbrother    14.01.2019, 12:09
Оценка:  0
Woodbrother
Это достижение Только убийц оно не касается.
farfalle    14.01.2019, 12:17
Оценка:  0
farfalle
И подозреваемые в убийствах выходили
В чем достижение? Что теперь по коррупции на 1 месте в мире?
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