Украинский омбудсмен Денисова прибыла в Москву

Денисова приехала в РФ для решения вопросов пленных украинских моряков.

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Уполномоченный по правам человека ВР Украины Людмила Денисова прибыла в Москву с родственниками украинских военнопленных моряков и завтра попытаются попасть на заседание суда по делу военнопленных моряков.

Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

“Прибыла поездом в Москву. Завтра будет рассматриваться ходатайство прокуроров о продлении срока меры пресечения украинским военнопленным морякам. Вместе со мной приехали четыре члена семей наших ребят, другие приедут во второй половине дня. Будем пытаться попасть на заседание Лефортовского суда по делам военнопленных моряков“, - написала Денисова.

Встретил временно поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило.

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Напомним, Московский омбудсмен Татьяна Потяева во вторник, 4 декабря, посетила украинских моряков в двух СИЗО. Один из раненых моряков имеет травмы на обеих ногах. Он передвигается на костылях. По словам омбудсмена заключенные “выглядят нормально“.