Врачи получают по 15-20 тысяч, а МОЗ собрал "коллекцию страшилок" - замминистра

Врачу будет сложнее выписывать пациенту "фуфломицины", кроме того, для медиков разработают индивидуальное лицензирование.

По словам замминистра, на стационарном уровне реформа заработает в 2020 году segodnya.ua

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В Украине уже появились семейные врачи, которым насчитали зарплаты в 15-30 тысяч грн. Об этом в интервью Сегодня.ua рассказал замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

По его словам, в министерстве не ожидали, что так много украинцев запишется к семейному врачу. “Мы думали, что это будет длительный процесс, и в лучшем случае этим правом воспользуются 2-3 миллиона украинцев“, - отметил он. На данный момент своего врача выбрало почти 24 млн человек, говорит Ковтонюк.

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Сами медработники тоже начали активно говорить со своими пациентами, стали работать так, чтобы люди начали им доверять и заключать декларации, отметил он. “Это привело к увеличению доходов медиков первички. Уже в любом регионе страны можно увидеть зарплату семейного врача в 15, 17, 20 тысяч грн. У нас даже есть рекорд – в Хмельницкой области врачу насчитали 30 тысяч грн“, - рассказал замминистра.

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При этом часть медработников мыслят еще советскими реалиями. “Мы до сих пор видим, что местные власти вместе с врачами пытаются “загнать“ людей заключать декларации“, - говорит Ковтонюк.

“Развешивали объявления, в которых людям угрожали, что если они не подпишут декларацию, то для них все услуги будут платными или вообще не будут предоставляться, не приедет “скорая“ и тому подобное. У нас есть целая подборка фейковых страшилок, которыми “кормят“ украинцев“, - рассказывает чиновник.

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Он добавил, что для повышения качества работы врачей с 2019 года будет разрабатываться концепция индивидуального лицензирования. “У нас есть цель за текущий год разработать и подать на принятие в парламент законопроекта о лицензировании, чтобы врач нес профессиональную ответственность за свои действия“, - отмечает Ковтонюк.

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Сегодня, по его словам, система несовершенна – хозяйственную ответственность несет главный врач. Также, по словам Ковтонюка, врачу будет сложнее “впарить“ пациенту лекарство, которое не отвечает его потребностям.

“Врач будет выписывать только электронный рецепт, а в системе не будет “фуфломицинов“ и врач не сможет даже их выбрать. Он будет вынужден отдельно писать на бумажке и предлагать пациенту купить “еще вот это“, - пояснил замминистра.

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Он отметил, что изменения в рамках медреформы в 2019 году начнутся по специализированной медпомощи - на уровне поликлиник, а в 2020 - на уровне стационарных отделений.

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