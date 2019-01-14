Амосова с союзниками штурмует здание НМУ имени Богомольца - Супрун

В Минздраве отметили, что таким образом экс-ректор Амосова пытается попасть в университет .

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что бывшая руководительница Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерина Амосова вместе со своими сторонниками штурмует вуз.

Соответствующее видео она опубликовала в Twitter.

“Прямо сейчас Екатерина Амосова вместе со своими сторонниками, что ведут себя, как обычные титушки, осуществляют штурм НМУ им. Богомольца“, - написала Супрун.

На видео видно потасовку в помещении заведения и драку.

Прямо зараз Катерина Амосова разом зі своїми прихильниками, що поводяться, як типові тітушки, здійснюють штурм НМУ ім. Богомольця. pic.twitter.com/sUHsgdi2Nv — Уляна Супрун (@usuprun) 14 января 2019 г.

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Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины обратилось в полицию и Генеральную прокуратуру с требованием расследовать “ряд преступлений“ экс-ректора Национального медицинского университета им. А. Богомольца Екатерины Амосовой.