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Амосова с союзниками штурмует здание НМУ имени Богомольца - Супрун

Комментариев: 4
В Минздраве отметили, что таким образом экс-ректор Амосова пытается попасть в университет .
Попытка экс-ректора Амосовой попасть в университет
Попытка экс-ректора Амосовой попасть в университет
УНИАН

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что бывшая руководительница Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерина Амосова вместе со своими сторонниками штурмует вуз.

Соответствующее видео она опубликовала в Twitter.

“Прямо сейчас Екатерина Амосова вместе со своими сторонниками, что ведут себя, как обычные титушки, осуществляют штурм НМУ им. Богомольца“, - написала Супрун.

На видео видно потасовку в помещении заведения и драку.

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Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины обратилось в полицию и Генеральную прокуратуру с требованием расследовать “ряд преступлений“ экс-ректора Национального медицинского университета им. А. Богомольца Екатерины Амосовой.

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Теги: Супрун, Амосова, НМУ, Минздрав, штурм
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Комментариев (5)
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gankreek-group    14.01.2019, 12:18
Оценка:  0
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M256    14.01.2019, 12:05
Оценка:  0
M256
Наш легитимный ростовчанин тоже называл майдан титушками. По факту есть корыто, за него идет бескомпромиссная борьба, ладно еще Амосова, у нее есть фамилия, у нее есть квалификация, что она там не так сделала - пусть суд решит, а вот кого Супрун так активно на ее место лепит, это уже интересно
Woodbrother    14.01.2019, 11:47
Оценка:  -1
Woodbrother
Где полиция ?
Мыкола    14.01.2019, 11:55
Оценка:  0
Мыкола
Там же, где и временно исполняющая 4года !!! министра !
farfalle    14.01.2019, 12:03
Оценка:  0
farfalle
забудь про полицию. В этой стране теперь правят активисты и нацбаты
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