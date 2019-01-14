Дети без прописки: В Киеве ограничили права малышей на запись в детсады

В электронной очереди приоритет будут иметь киевляне.

Дети без прописки будут записываться в детсады в последнюю очередь depositphotos.com

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Киевская горадминистрация ограничила право детей без прописки на запись в детсад. Расположение заявок в электронной очереди теперь будет происходить с учетом подтвержденной записи ребенка в Реестре территориальной громады Киева.

Об этом говорится на сайте электронной очереди, передает LB.ua.

"В столице действует электронная очередь, где можно отслеживать свободные места в детских учреждениях. В столичных садиках раньше принимали детей, даже если они не являются киевлянами, но в начале 2019 года в очередях произошли изменения, и на первые места попали дети со статусом "киевлянин", - отмечает издание.

Киевская прописка стала льготой скриншот

Таким образом, дети без прописки будут записываться в детсады в последнюю очередь - если останутся места. При этом в Киеве существует огромная нехватка детских садов. Министерство образования обещало ликвидировать дефицит мест в детсадах к 2020 году.

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Напомним, что для записи в детсад необходимо заявление родителей ребенка или лиц, которые их заменяют, медицинская справка и справка участкового врача об эпидемиологическом окружении, свидетельство о рождении.

При этом местным властям разрешается устанавливать дополнительные льготы для записи в детсад.

Сообщение на сайте электронной очереди скриншот

Как сообщалось 29 декабря, в Житомире воспитательница детсада крала у детей золотые украшения.