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Во Львове мужчина пытался повеситься на светофоре

Комментариев: 4
Прохожие зажигалкой пережгли веревку и опустили самоубийцу на землю.
Патрульные спасали мужчину до приезда скорой
Патрульные спасали мужчину до приезда скорой
скриншот из видео

Во Львове мужчина пытался повеситься на светофоре.

Об этом сообщила пресс-служба управления патрульной полиции во Львовской обасти.

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“На улице Городецкой патрульные увидели у светофора скопление людей и автомобиль, который стоял поперек. Не теряя времени, выбежали из автомобиля и увидели ужасную ситуацию: граждане снимали с светофора мужчину, который висел на шнурке. Они с помощью зажигалки пережгли веревку и опустили его на землю“, - говорится в повиомленни.

Патрульные сразу разрезали веревку на шее и поняли, что человек умирает: у него ослабевало дыхание и сердцебиение, закатывались глаза, он терял сознание.

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“Инспектор Владимир Паций положил его на бок и раскрыл мужчине рот и вытащил язык, который запал, а также рвотные массы из дыхательных путей. Также патрульные забежали в ближайшую аптеку и взяли нашатырный спирт, и так несколько раз приводили в сознание мужчину. До приезда скорой все процедуры пришлось проводить несколько раз“, - рассказали в патрульной полиции.

В ведомстве добавили, что мужчина остался жив.

Как сообщалось 8 января, в Днепре отец отравил сына-инвалида и повесился.

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Теги: самоубийство, Львов
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Комментариев (4)
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толян04    14.01.2019, 13:14
Оценка:  -1
толян04
наверно в знак протеста наличия КРАСНОГО света на светофоре
Bиoлeттa_    14.01.2019, 12:52
Оценка:  -1
Bиoлeттa_
Креативно.
КульныйПэрэць    14.01.2019, 12:41
Оценка:  -1
КульныйПэрэць
Вот за что мы украинцы любим вымирающее стадо бандерлогов,так это за их оригинальность при выборе ухода из существования.Кто-то из этих приматов за пьянюгу Петю дохнет на Донбассе,кто-то в своих халупах под угарным газом"кайфует",кто-то на светофоре пытается повеситься! ;-)
Trampik    14.01.2019, 12:33
Оценка:  -1
Trampik
У него программа на само ликвидацию.
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