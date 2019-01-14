Прохожие зажигалкой пережгли веревку и опустили самоубийцу на землю.

Во Львове мужчина пытался повеситься на светофоре.

Об этом сообщила пресс-служба управления патрульной полиции во Львовской обасти.

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“На улице Городецкой патрульные увидели у светофора скопление людей и автомобиль, который стоял поперек. Не теряя времени, выбежали из автомобиля и увидели ужасную ситуацию: граждане снимали с светофора мужчину, который висел на шнурке. Они с помощью зажигалки пережгли веревку и опустили его на землю“, - говорится в повиомленни.

Патрульные сразу разрезали веревку на шее и поняли, что человек умирает: у него ослабевало дыхание и сердцебиение, закатывались глаза, он терял сознание.

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“Инспектор Владимир Паций положил его на бок и раскрыл мужчине рот и вытащил язык, который запал, а также рвотные массы из дыхательных путей. Также патрульные забежали в ближайшую аптеку и взяли нашатырный спирт, и так несколько раз приводили в сознание мужчину. До приезда скорой все процедуры пришлось проводить несколько раз“, - рассказали в патрульной полиции.

В ведомстве добавили, что мужчина остался жив.

Как сообщалось 8 января, в Днепре отец отравил сына-инвалида и повесился.