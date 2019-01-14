ФСБ требует закрытого суда над украинскими моряками

Следствие требует закрыть от слушателей и СМИ заседания суда по продлению ареста украинским военнопленным морякам .

Арест моряков в СИЗО Москвы хотят продлевать в закрытом режиме EPA/UPG

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Следствие просит Лефортовский суд Москвы закрыть от слушателей и СМИ судебное заседание по продлению срока ареста украинским военнопленным морякам. Об этом сообщает ТАСС.

Также ФСБ просит суд не разглашать итоги заседания без согласования со следователем, рассказал адвокат одного из арестованных моряков Сергей Бадамшин.

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“ФСБ обратилась в суд с внепроцессуальным обращением с требованием провести заседание в закрытом режиме по продлению меры пресечения, ссылаясь при этом на тайну предварительного следствия“, - отметил он.

“Также они просят не предавать огласке результаты без согласования со следователем. Мы считаем это грубым нарушением принципа гласности правосудия“, - подчеркнул адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский омбудсмен Людмила Денисова прилетела в Москву с родственниками украинских моряков, которых незаконно содержат в СИЗО.