Ножом и кирпичом: Совершено покушение на убийство замдиректора Харьковоблэнерго

Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Неизвестные пытались убить заместителя директора АО Харьковоблэнерго, когда мужчина возвращался домой.

Об этом сообщила пресс-служба полиции, передает UNN.

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“Злоумышленники напали на свою жертву, когда мужчина вышел из лифта. Один из нападавших ударил его по голове кирпичом, а другой нанес несколько ударов ножом. Сразу после этого нападавшие скрылись с места преступления“, - говорится в сообщении.

Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Мотивы совершения преступления устанавливаются. В то же время в полиции сообщили, что нападавшие не пытались ограбить свою жертву. По данному факту начато расследование по ст. 115 УК - умышленное убийство (с пометкой “покушение“).

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