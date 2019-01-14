В Ужгороде засняли лыжника-"зацепера"

Мужчина прикрепил себя за трос к автомобилю и так катался на лыжах.

Читай также: По заснеженной Одессе катались сноубордисты Житель Ужгорода прицепил трос к автомобилю и на лыжах катался по заснеженным городским автодорогам. Соответствующее видео местные жителивы ложили в группу Ужгород в Facebook, передает Mukachevo.net. Большинство ужгородцев были возмущены подобным развлечением, поскольку мужчина рисковал создать аварийную ситуацию, грубо нарушая правила дорожного движения. Как сообщалось 26 декабря, на курорте Драгобрат туристку переехали ратраком.

Корреспондент