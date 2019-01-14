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В Ужгороде засняли лыжника-"зацепера"

Комментариев: 0
Мужчина прикрепил себя за трос к автомобилю и так катался на лыжах.

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Житель Ужгорода прицепил трос к автомобилю и на лыжах катался по заснеженным городским автодорогам.

Соответствующее видео местные жителивы ложили в группу Ужгород в Facebook, передает Mukachevo.net.

Большинство ужгородцев были возмущены подобным развлечением, поскольку мужчина рисковал создать аварийную ситуацию, грубо нарушая правила дорожного движения.

Как сообщалось 26 декабря, на курорте Драгобрат туристку переехали ратраком.

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Теги: снегопады, видео, снег, Мукачево, лыжи
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Комментариев (1)
Peyot    14.01.2019, 13:46
Оценка:  0
Peyot
И главное автор статьи лично успел опрсить большинство Ужгородцев)))) если хотя бы 5% Ужгородцев об этом слышала то уже хорошо... Большитсво было против))))
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